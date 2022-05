Militarii ucraineni duc lupte grele împotriva blindatelor rusești și a militarilor ruși inclusiv cu drone de mici dimensiuni.

În trecut pe rețelele de socializare au apărut mai multe filmări în care dronele ucrainenilor au aruncat proiectile asupra diferitelor tipuri de blindate folosite de ruși. Mai rar însă au apărut imagini în care un astfel de atac este folosit exclusiv împotriva unor trupe de infanterie fără vehicule militare.

În imaginile apărute marți se vede cum o dronă a ucrainenilor se poziționează deasupra unor soldați ruși – cel puțin doi apar pe filmare la sol. Unul dintre soldați trage cu un lansator de grenade, posibil de tipul RPG / AG-7 sau ceva asemănător, relatează hotnews.ro

Drona aruncă un proiectil, iar la două secunde după ce militarul rus lansează atacul său proiectilul lovește solul la câțiva metri distanță.

Imediat după militarul se prăbușește, cel mai probabil ucis sau rănit de schijele rezultate în urma exploziei.

Ukrainian UAV dropping a munition on a Russian soldier after firing an RPG.https://t.co/w7XdB8HltQ pic.twitter.com/ltOoscRfMI

— Rob Lee (@RALee85) May 10, 2022