Bill Gates a transmis, miercuri, printr-o postare pe Twitter, că a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și urmează sfaturile medicilor pentru a-și putea reveni cât mai repede.

“Am fost testat pozitiv pentru COVID. Am simptome ușoare și urmez sfaturile experților prin izolare până când voi fi din nou sănătos”. Miliardarul a mai adăugat că este “norocos” deoarece este vaccinat, precum și pentru că “are acces la teste și îngrijire medicală excelentă”, relatează biziday.ro

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022