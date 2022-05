Actorul de stand up comedy, interpretul lui „Bobiță” din „Las Fierbinți”, Mihai Bobonete a povestit amuzat în cadrul ultimei ediții a podcast-ului său întâmplări hazlii din viața de zi cu zi, fie când a fost confundat cu unul dintre fiii lui Ion Dolănescu, fie un moment de la metrou.

Aparițiile televizate aduc notorietate, iar aceasta crește mai ales dacă omul aflat în centrul atenție este fie actor, fie o vedetă din showbiz. Dar nu întotdeauna este reținut exact numele „personajului” sau identitatea. De acest lucru s-a convins și Mihai Bobonete, 41 de ani, care de un deceniu îl interpretează pe „Bobiță” din serialul „Las Fierbinți”, pe lângă cariera pe care o are în stand up comedy, scrie libertatea.ro.

În cadrul podcast-ului său „Da Bravo”, acolo unde l-a avut invitat pe actorul Șerban Pavlu, Bobo și-a adus aminte de o întâmplare personală, din urmă cu mai mulți ani, la benzinăria OMV de pe Valea Oltului, „celebră” pentru panoul plin cu fotografii ale vedetelor din țară care au trecut pragul stației de alimentare.

„Doamnă, să știți că mai mult e vina lui”

„Eram fără mustață, după o filmare, la OMV-ul de pe Valea Oltului. Aveam un spectacol la Sibiu. Doamna de la casă se uită așa, lung, la mine și-mi zice: «Să știți că apreciez foarte mult ceea ce faceți. Aveți spectacol? Dacă nu vă deranjează, aș vrea să vă dau un sfat!». Clar, am zis că da. «E urât ce faceți la Măruță (n.red – emisiunea lui Cătălin Măruță) cu fratele dumneavoastră, mai ales în amintirea tatălui dumneavoastră. E urât după moartea lui să vă certați!», mi-a spus. Mă uit eu la ea, ea la mine, mă gândeam că am plecat de două ore de acasă, când să moară tata, iar frate-miu să apuce să mai meargă și la emisiuni să se certe. Am avut nerușinarea să nu-i spun cine sunt! «Doamnă, să știți că mai mult e vina lui!», i-am zis. Am simțit-o clar, ținea cu celălalt, nu cu mine. «Să știți că domnul Dolănescu s-ar răsuci în mormânt dacă ar vedea ce se întâmplă, asta vă mai zic!», mi-a mai spus și a plecat. Femeia m-a confundat cu unul dintre copiii lui Dolănescu, am intrat și eu pe net, am văzut că era un întreg scandal cu copiii lui Dolănescu”, a povestit, foarte amuzat, Bobo.