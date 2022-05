Părinții mai multor elevi din clasa a 12-a de la Colegiul Tehnic Energetic consideră că elevii sunt neîndreptățiți de profesoara de matematică care urmează să lase corigentă mai bine de 30% din clasă.

Nemulțumiți de situația școlară în care se află elevii, părinții acestora consideră că profesoara de matematică lasă un număr mare de corigenți pentru ca elevi să nu poată intra în BAC să strice reputația școlii. Această afirmație ar fi fost adusă în discuția între diriginta clasei și o mamă.

„Am înțeles că se merge pe o strategie, nu o să îi bage în BAC pentru că ei vor să îi lase corigenți ca școala să nu aibă o reputație proastă. Chiar doamna dirigintă mi-a spus la telefon aceste lucruri. Am fost la școală și am încercat să ne înțelegem omenește. Mi-a spus în față că îl lasă corigent, și că nu numai pe el. Eu am scris pe grupul de părinți ce mi s-a spus la școală și doi părinți mi-au scris în privat. După două minunte doamna dirigintă m-a sunat că de ce îi fac asta, că ea mai are un an până iese la pensie”, spune una dintre mamele elevilor.

O altă mamă vede lucrurile în același fel: „Dintr-o clasă sunt foarte mulți corigenți la matematică, cu toate că sunt elevi foarte buni la alte materii. Copilul meu este al doilea pe clasă ca și medie, dar este corigent la matematică. De exemplu, profesoara de matematică i-a dat 3 la un test, iar profesoara cu care face meditații la recorectare i-a dat 5,50. Când am sesizat acest lucru, profesoara a zis că nu o interesează pentru că fiecare profesor face notarea în felul lui”.

Răspunsul directorului Colegiului Tehnic Energetic

Directorul Colegiului Tehnic Energetic a vrut să clarifice situația care implică profesoara de matematică, diriginta clasei a XII-a și părinții nemulumiți, enumerând atât cauzele care au determinat ca 30% dintre elevii clasei a XII-a să fie în situație de corigență cât și soluții.

„Diriginta împreună cu mama elevului respectiv au avut discuții mai aprinse. Referitor la politica școlii, i-am cerut note explicative doamnei diriginte pentru că voi lua măsuri disciplinare în cazul în care se constată că așa a fost, după vorbe nu putem să ne luăm. Legat de situația la clasă, 30% din elevi sunt în situație de corigență, dar mai au încă trei evaluări de dat. Dacă învață și știu de un 6, 7 sau 8, pot să promoveze fără probleme „, spune Vasile Volosciuc, directorul Colegiului Tehnic Energetic.

Din clasa a IX-a până în clasa a XI-a, elevii au făcut matematică cu un profesor suplinitor, în prezent profesorul de matematică fiind altul. Directorul consideră că de aici pleacă întreaga problemă, nivelele diferite de predare ale celor două profesoare de matematică.

„Anul trecut au făcut cu o profesoară suplinitoare care a avut cerințe mai modeste din partea elevilor. Doamna profesoară care a preluat anul acesta clasa este o profesoară cu cerințe mia mari, în sensul că trebuie să învețe ca să promoveze. Unii profesori au standarde mai jose și alții mai ridicate din acest punct de vedere. Am văzut două teste de matematică și nu este nimic ieșit din comun, este exact model pe structura care este în clasa a XII-a”, adaugă directorul Colegiului Energetic.

Profesoara de matematica și diriginta clasei a XII-a nu răspund la telefon.