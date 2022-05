Extinderea și modernizarea Căii Cisnădiei este una din cele mai mari și mai complicate investiții făcute de Consiliul Județean Sibiu. A durat mult, s-au făcut exproprieri, o parte din locuitorii din Arhitecților mulțumită, o alta nu. Dar, nemulțumiți ar trebuit să fie și cei care au supervizat punerea în practică a proiectului, pentru că acesta nu a fost respectat în totalitate. Trotuarul este cu 20 de centimetri mai îngust decât prevede proiectul, astfel că doi pietoni nu încap unul lângă celălalt, dacă e să respecte marcajul.

Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a spus despre lucrările de la Calea Cisnădiei că ”Investiția în modernizarea Căii Cisnădiei a fost cea mai provocatoare și cea mai grea din mandatele mele in primul rand pentru ca a avut in vedere o extindere de drum amplasat intr-o zona in care s-au edificat constructii pana in proximitatea drumului. Stiam de la inceput ca va fi o lucrare grea insa mai stiam si ca e absolut necesara si daca nu o demaram imediat va face imposibila o alta interventie ulterior pentru ca in zona se construieste tot mai mult”. Tocmai pentru că a fost o lucrare dificilă, cu multe probleme, punerea în practică ar fi trebuit să fie ireproșabilă. Din păcate însă, pietonii care folosesc trotuarul nu sunt tocmai mulțumiți pentru că acesta este mult prea îngust.

Indicatorii tehnico economici și devizul lucrărilor de modernizare a Căii Cisnădiei au fost aprobați de consilierii județeni în anul 2020. Încă de atunci s-a prevăzut ca trotuarele să aibă 1,50 metri lățime, iar pista pentru bicicliști 2 metri lățime.

Asta înseamnă că în totalitate, trotuar plus pistă pentru bicicliști trebuie să aibă 3,50 metri. Aceste dimensiuni se respectă, dar problema intervine la delimitarea celor două porțiuni. Reporterul Ora de Sibiu a măsurat în mai multe zone, de-a lungul șoselei, iar rezultatul a fost același: cu tot cu marcaj trotuarul are 116 centimetri, și din interiorul marcajului, partea efectiv folosită are 91 de centimetri. În aceste condiții cu greu doi pietoni pot merge unul lângă celălalt, așa că inevitabil pătrund și pe pista pentru bicicliști.

”Facem cum considerați dumneavoastră„

Cei care ar fi trebuit să fie la curent cu toată această situație și să supervizeze ca proiectul să fie respectat nu prea cunosc realitatea din teren. Daniela Stoica, director Direcția Tehnică, Investiții și Patrimoniu din cadrul CJ Sibiu, pare depășită de situație și caută soluții la reporterii Ora de Sibiu. ”Proiectul s-a respectat, în total sunt 3,50 metri, cu borduri cu tot. Acum în teren, muncitorii nu pot măsura chiar la centimetru. Și acum ce să facem? Facem ce considerați dumneavoastră. Să ștergem marcajul? Nici așa nu e bine. Și dacă îl mutăm cu 20 de centimetri mai încolo, nu e mare diferență. Cum considerați dumneavoastră…Noi am încercat să fie bine pentru toată lumea, și bicicliștii au mai mare risc să se accidenteze, deci e mai bine că pisa e mai largă. Dar haideți, faceți dumneavoastră un sondaj să vedem ce zic oamenii…și facem cum considerați…Nu știu…Și oricum, împărțirea e virtuală, nu există niște dimensiuni exacte”

Dimensiunile exacte sunt prevăzute chiar și în proiectul tehnic:

Cei de la Direcția Tehnică din cadrul CJ au spus că până acum nu s-a plâns nimeni de faptul că trotuarele sunt prea înguste pe Calea Cisnădiei, așa că până nu vor primi o reclamație, lucrurile probabil că vor rămâne așa.