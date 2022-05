FC Hermannstadt este ca și promovată în Liga 1, iar la partida cu ”U” Cluj (scor 2-1), de pe Cluj Arena, a fost susținută de un număr destul de important de fani veniți din Sibiu. La finalul partidei, jucătorii lui Marius Măldărășanu și suporterii care au făcut deplasarea la Cluj au cântat și au sărbătorit succesul.

FC Hermannstadt a celebrat alături de fani victoria cu ”U” Cluj

Dacă la ”U” Cluj au fost din nou reproșuri din partea fanilor pentru echipă, pentru o nouă înfrângere și aproape ratarea promovării directe în Liga 1, la FC Hermannstadt a fost o atmosferă pozitivă. Suporterii și jucătorii au celebrat succesul, iar pe pagina de Facebook a clubului a fost urcat un filmuleț de câteva secunde cu momentul, relatează prosport.ro

”Ce seară, ce seară, ce seară într-o peluză magică!”, au cântat fanii veniți de la Sibiu, în timp ce îi îmbrățișau pe jucători.

”Jocul nu a fost unul plăcut, dar pe parcursul campionatului am jucat fotbal sau am încercat să o facem. Nici Barcelona nu joacă mereu fotbal. Încercăm să jucăm, să construim și de multe ori am luat goluri, am pierdut puncte. Azi aș fi vrut să avem mai mult posesia, dar marcând devreme apare instinctul de conservare. A fost presiune mare pe noi, dar felicit băieții pentru dăruire, pentru atitudinea de care au dat dovadă”, a spus Marius Măldărășanu după victoria obținută de FC Hermannstadt împotriva Universității Cluj.