Cei doi ani de pandemie au însemnat schimbarea modului de viață. Cei care au lucrat de acasă s-au confruntat atât cu lipsa mișcării, a socializării, dar la pachet au venit și problemele cu vederea. Tot mai mulți sibieni au mers la controale oftalmologice pentru că au constatat că au probleme cu vederea. De vină este instalarea miopiei din cauza expunerii prelungite la ecranele laptop-urilor sau telefoanelor.

Foarte mulți sibieni au lucrat de acasă în ultimii doi ani, pe timpul pandemiei. Asta a însemnat multe ore petrecute în fața calculatorului. Ochii au fost suprasolicitați, iar astfel au apărut problemele de vedere. Dioptriile celor care deja purtau ochelari au crescut, iar cei care nu aveau probleme până acum au constatat că au un început de miopie.

Controale multe, copii cu probleme

Medicii oftalmologi s-au confruntat în ultima perioadă cu mai multe programări pentru evaluarea vederii sibienilor. ”Da, în special miopia a progresat în ultima perioadă la cei care o aveau dinainte, dar au venit și pacienți la care acum a debutat. Cauza este generată de faptul că au petrecut foarte mult timp în fața calculatorului. Dar, telefonul este cel mai periculos, pentru că se ține aproape de ochi. Laptopul, tableta, sunt ținute la o depărtare mai mare, dar telefonul e foarte periculos din acest punct de vedere”, spune Adriana Stănilă, medic oftalmolog.

Din păcate însă, și copiii au fost afectați de acest fenomen. Au petrecut multe ore în fața calculatoarelor, la cursurile online, dar și alt timp destul de îndelungat în fața ecranelor, atunci când nu au putut ieși din case. ”Au venit și copii cu probleme de vedere. E de preferat ca cei mici să nu mai petreacă timp cu telefonul în mână, dar nici la laptop. Se creează astfel vederea scurtă care forțează ochiul și duce în special la miopie. Dar, ca un sfat, pentru cei care în continuare lucrează în acest sistem, ar fi ca la o oră, o oră și jumătate, să facă o pauză, să ridice ochii din lumina ecranului. Sunt apoi și lentile de contact speciale sau ochelari care protejează ochiul și previn problemele. Ecranul ar trebui ținut la un minim de 30 de centimetri față de ochi”, spune medicul Adriana Stănilă.

Dioptrii mai mari, lentile schimbate

Efectul apariției problemelor de vedere în urma pandemiei se vede și în magazinele de optică, pentru că aici vin sibienii care au nevoie de schimbarea lentilelor sau chiar de primii ochelari de vedere.

”S-a observat o cerere mai mare din partea sibienilor, pentru că foarte mulți au petrecut mult timp în online pe timpul pandemiei. Iar acest trend merge mai departe, pentru că tot mai multe activități se desfășoară din fața calculatorului, iar în acest sens studiile arată că până în 2050 mai mult de jumătate din populație o să devină mioapă. Acest lucru se întâmplă pentru că privirea nu se mai relaxează, ochiul stă încordat la lucruri ținute foarte aproape”, spune Oana Tarcea, manager magazinul de optică OptyU.

Și pentru că tinerii, pe lângă școala online desfășoară și activitățile recreative în fața unui ecran, au avut o creștere destul de mare a dioptriilor. ”La tinerii care au venit pentru a-și face ochelari de vedere am observat că într-un an miopia a crescut cam cu o dioptrie, ceea ce este mult într-un așa interval de timp scurt. Am avut clienți care vin regulat la control, înaintea pandemiei nu au avut probleme, iar acum, după doi ani, au avut nevoie de ochelari. Au venit și mulți copii care au avut nevoie de ochelari, din aceleași motive”, spune Oana Tarcea.