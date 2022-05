Pandemia Covid 19 a adus mult dezechilibru în rândul oamenilor, aceștia confruntându-se ulterior cu probleme precum obezitatea sau nervozitatea, acestea fiind provocate de sedentarism . La nivelul Sibiului, estimările arată că, în anul 2021 au fost raportate foarte multe cazuri de obezitate, numărul fiind în creștere, mai ales în cazul copiilor și tinerilor.

Andreea Pavel, nutriționist dietetician, spune că majoritatea sibienilor care apelează la un nutriționist au probleme cu obezitatea, dar în România nu s-a ajuns încă la nivelul de obezitate din vest, adică obezitatea morbidă.

„La nivelul României este întâlnită supraponderalitatea, apoi obezitatea de gradul I, care este reversibilă. Când apare obezitatea de gradul II și III apar și factorii de risc metabolic, la o gravitate mai mare a obezității apar și patologii cronice. Obezitatea este o boală cronică netransmisibilă”, spune Andreea Pavel.

Aceasta menționează, totodată, că 1din 3 copii este supraponderal.

„Am întâlnit copii cu o greutate mai mare decât a unui adult, în majoritatea cazurilor, copiii provin din familii în care toți membrii sunt obezi. Din punctul meu de vedere, educația nutrițională lipsește în România, este necesară implementarea educației nutriționale în școli deoarece prevenția este cel mai bun lucru în vederea diminuării obezității. Pentru diminuarea acestui fenomen se recomandă un echilibru energetic, trebuie să se facă o balanță între aportul de energie, care trebuie să fie egal cu consumul de energie, activitatea fizică fiind, de asemenea, foarte importantă”, recomandă Andreea.

Nutriționistul dietetician Andreea Pavel este de părere că fenomenul obezității s-a accentuat mai ales din cauza pandemiei, în urma sedentarismului și mâncatului pe fond emoțional, pentru ținerea sub control a obezității fiind nevoie de o dietă variată, echilibrată și moderată. Scăderea în greutate trebuie să fie constantă, contează aportul energetic, o salată nu transformă o dietă bună într-o dietă excelentă.

Pentru menținere unei greutăți optime se recomandă dieta, o hidratare optimă, consumul de cereale în favoarea zaharurilor hidratate, consumul de lichide nesaturate în favoarea lichidelor saturate și activitatea fizică.

Obezitatea la nivel național – Sibiul, în creștere

La nivel național, cea mai mare prevalență a supraponderalității și obezității în rândul fetelor participante la un studiu la care au participat aproximativ 600 de persoane a fost înregistrată în județele Ilfov (50,0%), Constanța (41,4%) și Ialomița (40,2%). De asemenea, au fost înregistrate valori crescute ale prevalenței supraponderalității și obezității în Arad (37,4%), Bihor (36,3%), Buzău (36,3%), Teleorman (35,7%), Alba (35,2%) și Dolj (35,2%). (grafic nr. 16)

La nivelul județului Sibiu a fost înregistrată o rată de 26, 9%, numărul fiind în creștere.

Optimizarea stilului de viață – metodă de stopare a obezității

Pentru optimizarea stilului de viață, trebuie să urmărim îmbunătățirea comportamentului alimentar, prin adoptarea unei alimentații diversificate, personalizate din punct de vedere caloric și nutritiv, cu orar de frecvența și mese optime. Un alt factor cheie în ameliorarea stilului de viață îl reprezintă efectuarea frecventă și de durată a activității fizice, prin adaptarea exercițiilor la vârstă, nivelul de pregătire și starea de sănătate a individului. Starea de nefumător, consumul moderat de alcool, asigurarea unei odihne corespunzătoare și coabitarea cu stresul sunt parametrii care au de asemenea efecte pozitive a sănătății fiecărui individ.

„În cele mai multe cazuri schimbarea se va face doar în momentul în care încep să apară simptome sau chiar anumite patologii al căror tratament chiar dacă va fi îmbunătățirea stilului de viață prin eliminarea factorilor negativi, efectul acestora va fi resimțit mai repede sau mai târziu. Alimentația sănătoasă reprezintă cumulul de alimente, care la rândul lor reprezintă un ansamblu de nutrienți, ce au ca rol acoperirea nevoilor energetice, dar și nutriționale în creștere și dezvoltare, în menținerea propriilor structuri, în întreținerea proceselor fiziologice, dar și în repararea uzurilor. Astfel, alimentația trebuie adaptată la fiecare individ, aceasta trebuie să fie echilibrată atât din punct de vedere energetic, cât și nutrițional, presupunând includerea în dieta de zi cu zi a tuturor nutrienților în proporții și într-un raport optim: ne vom concentra pe cantitate, varietate și echilibru, ne propunem ca meniul zilnic să conțină alimente din fiecare grupă alimentară (fructe, legume, cereale, produse proteice și lapte și derivate lactate pentru a asigura aportul optim de nutrienți), vom propune adaptarea dietei și a consumului caloric bazându-ne pe vârstă, sex, înălțime, greutate și nivelul activității fizice, vom urmării îmbunătățirea stilului de viață prin evitarea excesului ponderal sau găsirea unor soluții pentru scăderea în greutate în cazul supraponderii sau a obezității, boala cronică netransmisibilă care va duce la dezvoltarea altor patologii ca: boli cardiovasculare, diabete, cancere, etc. Este foarte importantă diminuarea aportului de grăsimi saturate și trans, a zaharurilor adăugate și a produselor bogate în sare prin: consumul de carne roșie maxim de două ori pe săptămână, prin promovarea consumului de carne slabă, albă, și a consumului de pește, înlocuirea uleiurilor rafinate cu uleiuri presate la rece, grăsimi nesaturate, consumul de produse integrale în defavoarea produselor procesate și semi-preparate, consumul a cât mai multe fructe, legume și nuci crude, renunțarea la băuturile răcoritoare și carbogazoase”, recomandă Andreea Pavel.

Statistica obezității la nivelul județului Sibiu

Simona Berariu, purtător de cuvânt DSP Sibiu, menționează că în anul 2021 la nivelul județului Sibiu au fost înregistrate în total 797 de cazuri de obezitate, dintre care 573 în mediul urban și 224 în mediul rural. Dintre aceștia 435 sunt femei, iar 362 bărbați.

La nivel de Sibiu, la vârsta de 10 ani 24.1% din copii ajung sa fie supraponderali și 17.2% obezi, spune Andreea Pavel.

Lupta împotriva obezității – rezultate remarcabile

Printre cazurile fericite se numără si Eduard Munteanu, un tânăr în vârstă de 20 de ani care s-a confruntat în trecut cu obezitatea. După cum spune acesta, a reușit să învingă cu multă muncă obezitatea cu care s-a confruntat până la vârsta de 15 ani.

„Aveam 15 ani, o înălțime de 1,65 și 98 de kg. Nu mă simțeam deloc bine și mi-am propus să fac o schimbare. Am făcut mult efort fizic, am eliminat dulciurile și sucurile complet, am avut o dietă bazată pe fructe, legume și carne. Este foarte important, de asemenea, să consumi cel puțin 2 litri de apă pe zi. Făceam multă mișcare, mergeam la sală, apoi mergeam la alergat, la fotbal și făceam plimbări dese cu bicicleta. Rezultatele nu au încetat să apară, în 4 luni am ajuns la 69 kg”, spune Eduard.