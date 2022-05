A fugit de tumultul oraşului şi a găsit într-un sat vechi o casă şi o comunitate ca o familie. Este povestea unui artist tatuator care vrea să alerge la maratonul internaţional Sibiu pentru a construi în satul său un centru educaţional şi o bibliotecă. Alături îi este şi preotul din localitate care plănuieşte, şi el, să lase sutana pentru o pereche de adidaşi de alergare.

De câţiva ani Ovidiu s-a mutat din aglomeraţia oraşului în satul Caşolţ din Sibiu. O schimbare incredibilă pentru un artist tatuator obişnuit cu viaţa tumultoasă din oraş. „E mai mult timp liber pentru a petrece timp în natură, timp în aer liber, aici deşi suntem la 15 km de Sibiu, la 9 km de ieşire din Sibiu nu prea ai nimic să te distragă, aici nu sunt baruri, cluburi”, a declarat Ovidiu Popârțan. Traiul la ţară i-a făcut însă bine artistului care nu regretă nicio clipă alegerea făcută, potrivit observatornews.ro.

L-a convins pe preotul din sat să participe la un maraton

„A fost o întreagă aventură, nu am avut experienţă, nu am avut niciodată tangenţe cu grădinăritul, animale am avut când eram la Sibiu aveam iepuri. E o muncă plăcută, o muncă în aer liber care oferă şi nişte mici recompense”, a declarat Ovidiu Popârțan. Şi pentru că s-a ataşat de locul care i-a devenit…acasă….Ovidiu a decis să facă mai mult pentru comunitate. Împreună cu alţi voluntari şi cu preotul din sat, vrea să strângă fonduri pentru un centru educaţional şi o bibliotecă.

„S-au lipit lucrurile pentru că şi noi doream să revitalizăm un spaţiu al parohiei căminul cultural din Caşolţ şi să-l redăm comunităţii prin înfiinţarea unui centru socio educaţional sf vineri”, a declarat Alexandru Dădîrlat, preot paroh. „Alerg pentru un proiect care să creeze aici în Caşolţ un loc în care copiii să poată desfăşura nişte activităţi artistice şi recreative, muzică, dans, un after school practic”, a declarat Ovidiu Popârțan. La maratonul internaţional Sibiu, Ovidiu şi Părintele Alexandru vor alerga pe un traseu de 5 kilometri şi speră să strangă din donaţii suma de 11.000 de lei.