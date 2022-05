În perioada 11-15 mai 2022, o echipă de medici anesteziști ai Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, împreună cu o echipă de asistenți ai secției, au participat la cea de-a 48-a ediție a Congresului Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI), care a avut loc la Sinaia.

Echipa de medici a fost formată din Conf.univ.dr. Mihai Sava, medic șef Secția Clinică Anestezie Terapie Intensivă, Șef lucrări Dr. Alina – Simona Bereanu, Dr. Toabeș Tiberiu, Dr. Ionel Dudaș. Dr. Ioana Codru, Dr. Raluca Drăgulescu, Dr. Neamțu Sandra, Dr. Bogdan Vintilă iar din echipa de asistenți au făcut parte: Alina Băilă, Sanda Curtean, Adriana Ogrean, Liviu Turcu, Elena Rasa. La congres a luat parte, de asemenea și As.Pr. Laurențiu Ghinoiu, Directorul de îngrijiri al SCJU Sibiu.

Dr. Mihai Sava și Dr. Alina – Simona Bereanu au avut calitatea de speakeri în cadrul prestigioasei manifestări științifice. Dr. Mihai Sava a prezentat lucrarea “Locul aferezei terapeutice în tratamentul bolilor neuroimune” iar Dr. Alina-Simona Bereanu a prezentat lucrarea “Locul aferezei terapeutice în tratamentul bolilor hematologice“.

Evenimentul a înglobat și o serie de manifestări științifice de prestigiu cum sunt: al 16-lea Congres Româno-Francez de Anestezie și Terapie Intensivă, al 14-lea Simpozion Româno-Israelian de Actualități în Anestezie și Terapie Intensivă, al 21-lea Congres al Asistenților de Anestezie și Terapie Intensivă, respectiv al 9-lea Simpozion „România dodoloață” al societăților de anestezie și terapie intensivă din România și Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid: online și fizic.

“Ne bucurăm că, după doi ani, am reluat congresul într-un format hibrid, care ne-a permis să ne reîntâlnim și fizic pentru a discuta și dezbate informațiile semnificative legate de problematica ATI la nivel global. Congresul este o oportunitate de a ne perfecționa permanent. Ne-am întâlnit şi am discutat cu personalități marcante din domeniul ATI din întreaga lume iar participanții au avut parte de prezentări axate pe inovație și dezvoltare. A fost o experiență deosebită și extrem de utilă, ca de fiecare dată. Suntem mândri că am reprezentat Sibiul, ca parte integrantă în comunitatea științifică de anestezie și terapie intensivă la nivel național și internațional”, a declarant Conf.dr. Mihai Sava, medicul șef al Secției Clinice ATI a SCJU Sibiu.