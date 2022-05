Este vorba despre un drum care urmează vechea cale de acces prin munte a romanilor, accesibil doar pentru autoturisme, nu şi pentru traficul greu.

Pe partea stângă a Defileului Oltului, pornind din DN7 / E81 şi traversând râul, prin Cornetu (Racoviţa), apoi urmând traseul: DJ 703M, fostul DN 7D, DC 14A, există o rută paralelă cu Valea Oltului. Leagă Ţara Loviştei de staţiunea balneară Călimăneşti.

Ar putea reprezenta o variantă de ocolire a DN7 – Valea Oltului, în special în perioadele de supraaglomerare, când valorile de tranzit sunt extrem de crescute, iar timpii de aşteptare în trafic depăşesc limitele suportabilităţii şi se stă cu orele în coloana de maşini, transmite adevarul.ro.

Mai ales de când au demarat lucrările la Viaductul Poştei, de la intrarea sudică în Defileul Oltului, unde se formează cozi care depăşesc uneori şi 20 de kilometri pe sens.

Iar în zilele de weekend sau când pe tronsonul care străbate judeţul Vâlcea pe o distanţă de aproximativ 90 de kilometri se mai derulează şi alte lucrări la carosabil, traficul pe DN7 / E81, atât pe porţiunea de Valea Oltului cât şi pe cea cunoscută drept Dealul Negru se transformă într-un calvar.

Vechiul drum de munte, despre care spuneam că ar putea fi o alternativă la DN7, ocoleşte Masivul Cozia şi exista şi înainte ca austriecii să traseze Via Carolina, actuala Vale a Oltului.

De la Mănăstirea Cornet (din DN7) şi până la Perişani, iar de aici la Berislăveşti (până în DJ 703G) şi apoi Călimăneşti (iar în DN 7) sunt aproximativ 37 de kilometri. În schimb, pe Valea Oltului, între Mănăstirea Cornet (unicat fiind singura pe sub care trece calea ferată) şi Călimăneşti, sunt cu 10 km mai puţin.

Traseul de la Perişani la Berislăveşti este cunoscut sub denumirea de TransPerişani şi este administrat parţial de primăriile localităţilor tranzitate, parţial de Consiliul Judeţean Vâlcea, fiind o îmbinare de mai multe drumuri care se suprapun. Reabilitarea sa a început în urmă cu mai mulţi ani, fiind inaugurat la finele lui 2019. Este folosit doar de localnici şi câţiva şoferi aflaţi în tranzit care se încumetă să se aventureze pe el, pentru că pe alocuri, fiind drum care traversează sate de munte, este extrem de îngust: abia trec două maşini, sau se trece la mica înţelegere. În plus, are zone în care asfaltul nu mai există sau are gropi în carosabil.

Pe TransPerişani se poate ajunge şi cotind la stânga, cum vii dinspre Sibiu, tot peste Olt, din DN7 / E81, la Câineni. Şi de aici se trece tot prin sate de munte, până la Perişani, pe fostul drum naţional de pământ (DN 7D), preluat între timp de Consiliul Judeţean Vâlcea de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe care s-a început reabilitarea în cursul anului trecut.

De fapt, încă de la intrarea în judeţ, dinspre Sibiu şi până la Râmnicu Vâlcea, se poate ajunge pe trasee paralele Văii Oltului (de la Berislăveşti până la Râmnicu Vâlcea mai există, pe partea stângă a Oltului, DJ 703L). Există o variantă de ocolire a celebrului DN7 / E81 şi pentru porţiunea de Dealul Negru – de la Blidari Goleşti, la Curtea de Argeş pe DN 73 C şi de aici la Piteşti.

Din păcate, nefiind vorba despre drumuri naţionale, starea acestor artere rutiere nu este la fel de bine întreţinută de cei care le gestionează, cu excepţia DN 73 C care de asemenea nu se prezintă într-o situaţie prea bună şi la care se lucrează în permanenţă.

Neoficial, poliţiştii rutieri spun că nu recomandă acest drum ca variantă de ocolire a Văii Oltului pentru că nu prezintă siguranţă totală, mai ales în condiţii de trafic intens.