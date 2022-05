Radu Țicău este deja un nume cunoscut celor pasionați de culturism. Și asta pentru că la fiecare competiție la care participă obține rezultate din ce în ce mai bune. Asta s-a întâmplat și la București, la concursul internațional Tiger Classic unde Radu Țicău s-a clasat pe locul întâi, înaintea altor sportivi campioni europeni.

Sibianul Radu Țicău a urcat pe prima treaptă a podiumului la concursul internațional Tiger Classic după o pregătire de aproape 8 luni. ”Am început pregătirea din octombrie, iar în ultima lună am avut 2-3 antrenamente pe zi. Nu este ușor, înainte de fiecare competiție e la fel. Antrenamente din ce în ce mai dure și mai țintite, dietă strictă. Acum la Tiger Classic a fost destul de greu. Au fost peste 150 de concurenți internaționali. Pentru mine a fost prima participare, dar concursul a fost la a 15-a ediție”, spune campionul sibian.

Dar, odată intrat în scenă, la categoria Body Building Master Open, Radu nu s-a mai gândit la nimic altceva decât la eforturile depuse și la faptul că trebuie să reușească. ”M-am concentrat, am știut că sunt într-o perioadă bună, și pentru că am cel mai bun antrenor, pe Marius Chera, multiplu campion, am știut că am șanse mari. Și s-a dovedit că toate adunate au dat rezultatele scontate. Am reușit să întrec un concurent din Italia care în urmă cu o săptămână a ocupat locul 1 la Campionatul European, iar acum a ieșit pe 3”, spune Radu Țicău.

Ținta sibianului nu a fost încă atinsă. În 27- 28 mai va avea loc Cupa României, unde Radu speră tot la un loc întâi. ”Ținta mea este cooptarea în Lotul Național. Asta înseamnă că și la Cupa României, și la Campionatul Național din septembrie la Sibiu, trebuie să obțin primul loc. Este dificil, pentru că vor participa sportivi foarte bine pregătiți, din lot. Dar, la fel ca până acum, sper că munca depusă va da roade”, spune Radu Țicău.