Vicepreședintele în Parida Romilor, Marian Daragiu a declarat faptul că cei din familia Cioabă sunt oameni școliți și au maniere.

Acesta a intrat şi în culisele „Curţii Regale de la Sibiu” şi a mărturisit că cei din familia Cioabă sunt oameni „obişnuiţi”, cu care poţi sta de vorbă ca şi cu oricine altcineva, sunt şcoliţi şi au maniere.

„E mai degrabă un statut simbolic. Nu aş vrea să arunc în desuet sau într-o formă de ironie statutul pe care-l are familia Cioabă, o familie care este recunoscută la nivel internaţional de alte „familii regale”. Sunt oameni de bine, eu am fost la ei acasă, sunt şcoliţi. Am stat la masă cu Dorin, fiul răposatului Florin Cioabă, a terminat facultatea, sunt oameni normali. Duc mai departe acest statut, această cutumă, dar nu vă imaginaţi că întreaga comunitatea se raportează la el ca fiind „regalitatea noastră”. Nu!, relatează dcnews.ro

Are un statut simbolic, ne întâlnim la tot felul de evenimente. Este avocat de meserie, a terminat Dreptul. Iar asta îl ajută să contribuie la anumite politici pe care le avem la Partida Rromilor. Mai există şi un împărat. Despre împărat ştiu mai puţine. Mi-ar plăcea să ştiu mai multe despre el. Eu, personal, de când lucrez în Mişcarea Rromilor, nu am avut ocazia să-l întâlnesc pe Împărat dar mi-ar plăcea să mă primească la Curtea dumnealui… V-am spus, aceste titulaturi sunt, mai degrabă, o formă simbolică, sunt doar familii ceva mai aşezate şi dacă cineva vrea să-i numească regi şi împăraţi, ce poţi să faci?” a spus Marian Daragiu în emisiunea lui Val Vâlcu.

Averea lui Cioabă: Coroana și lanțul cu medalion valorează aproape 200.000 de lei

Vă vine să credeţi sau nu, Dorin Cioabă, regele internațional al romilor, și-a trecut coroana și colanul de aur în declarația de avere. Autointitulat rege al romilor de pretutindeni, și-a făcut publică averea personală și implict pe cea a ”familiei regale” de la Sibiu. El a completat o declarație de avere cu ocazia candidaturii pe care și-a depus-o la algerile locale, atunci când a vizat poziția de primar al municipiului Sibiu.

Dorin Cioabă a trecut în declarația de avere și bunurile lui cele mai de preț: coroana regală, confecționată din aur de 24 de karate, a fost evaluată la 150.000 de lei, iar colanul (lanțul cu medalion), realizat din același metal prețios: 35.000 de lei. Cioabă a mai scris că deține un ceas de aur în valoare de 8.000 de lei și bijuterii de 10.000 de lei. La un scurt calcul, luând în calcul valoarea unui gram de aur calculat la prețul pieței, reiese că impunătoarea coroană a lui Dorin Cioabă cântărește aproximativ 500 de grame.