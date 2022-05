Dumincă a fost zi de sărbătoare la Novaci, în județul Gorj. După doi ani de pauză din cauza pandemiei, festivalul Urcatul Oilor la munte a fost reluat.

Porţiunea din șoseaua Transalpina care trece prin oraș a fost blocată, pentru ca peste 1.000 de oameni să poată participa la spectacolele de acolo.Pe drumul pe care vara trec mii de mașini spre munte, duminică, circulația a fost deviată pentru câteva ore. Locul mașinilor a fost luat de căruțele cu care ciobanii urcă la munte, scrie stirileprotv.ro

Vasile Beschiu, primar comuna Jina: „Mă bucur că și noi de la Jina am reușit să trecem munții azi, de câțiva ani buni nu am mai reușit acest lucru, acum am reușit să venim cu fanfara.”

Localnic: “Novăcenii se trag din zona Jinei din județul Sibiu și e foarte frumos, după doi ani de pauză e foarte bine venită sărbătoarea care are loc azi.”

Ciobanii au însă o singură mare supărare: sunt tot mai puțini.

Localnic: “S-au împuținat ciobanii, tineretul nu mai vrea – nu mai sunt ciobani.”

Mărioara Babu, băciță: „Suntem din ce în ce mai puține familii de ciobani, dar sperăm că ne întoarcem la toate tradițiile vechi și atunci ne întoarcem și la oierit.”

Din spectacol nu a lipsit și o paradă a cailor cu care localnicii se mândresc atunci când urcă la munte.