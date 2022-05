Eva Nicoleta Csiki, elevă la Școala de Arte din Sibiu, participă la primul ei concurs internațional de pictură. În cadrul competiției First Wish Art Gallery LLC, Eva participă cu o pictură pe care a numit-o „O primăvară înflorită”.

Eleva sibiancă poate fi susținută în cadrul concursului de oricine are la dispoziție câteva secunde cât să dea un click pe pozele din postare, apoi un like la fiecare imagine pentru a putea ajunge cât mai departe în concurs.

„Împreună cu profesoara ei de pictură s-a pregăti pentru concurs. Ea și-a descoperit pasiunea de vreo cinci ani și acum este în clasa a V-a la Școala de Arte. Am încercat să o susținem pe partea aceasta dacă am văzut că are înclinații și își dorește”, spune mama fetiței Bianca Csiki.

Eva frecventează de mai mulți ani atelierul de creație ELArt, unde învață tehnici de pictură și desen, sub îndrumarea artistului plastic sibian Mihaela Ionescu. Profesoara Mihaela Ionescu este cea care a îndrumat-o pe elevă să participe la concursul internațional de pictură First Wish Art Gallery LLC.

