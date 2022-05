Un sfert din salariații români ar putea câștiga mai puțini mai bani de la 1 ianuarie 2023. Mai exact, cei care câștigă 4.000 de lei net vor fi afectați de introducerea impozitului progresiv.

În România sunt aproape 5,7 milioane de salariaţi. Un sfert dintre angajaţi ar putea plăti taxe mai mari. De exemplu, la un salariu net de 4.000 lei şi un brut de 6.837 de lei, se plătește lunar un impozit de 444 de lei, adică 10%.

Dacă guvernul va majora impozitul la 18%, de exemplu, același salariat va plăti 800 de lei lunar, mai mult cu aproape 400 de lei. Social democraţii vor să-i impoziteze mai mult pe cei care câştigă mai bine, după modelul ţărilor dezvoltate. Se lucrează însă şi la o serie de deduceri pentru angajaţii cu copii, pentru cei care cotizează la un sistem privat de pensii sau pentru salariaţii care încheie asigurări de viaţă, relatează observatornews.ro

Impozit mai mare pentru 25% dintre români

„Nu puteţi să îmi spuneţi că Spania, Olanda, Germania, Statele Unite, Italia, toţi sunt tâmpiţi pentru că au un sistem progresiv de impozitare, modern, adaptat cu deductibilităţi”, a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD. În Germania, cota minimă este 14% şi se aplică veniturilor sub 1.200 de euro, iar cei care câştigă peste 4.750 de euro sunt impozitaţi cu 42%. În Spania, cotele variază între 19 şi 45%, în timp ce salariaţii din Italia plătesc impozite între 23 şi 43%. Polonia are trei cote de impunere. Zero sub 722 de euro, 18% sub 1.650 de euro şi 32% peste acest nivel. Cota unică este practicată doar în România, Ungaria, Bulgaria şi Estonia. Până în 2004, şi noi am avut impozit progresiv – între 18% şi 40%.

„România nu a colectat niciodată mai mult. Nici în impozitare progresivă, nici în cotă unică. Noi nu suntem la nivelul de dezvoltare care să ne permită, să zicem, un sistem fiscal foarte complex”, crede Ionuţ Dumitru, economist-şef bancă.

Impozitarea progresivă, în funcţie de salariu, dezbătută în Guvern

Premierul Nicolae Ciucă nu a spus dacă este de acord cu introducerea impozitării progresive în locul cotei unice. Dar nici că nu ia în calcul măsura. Așteaptă variantele de lucru de la Ministerul Finanțelor. „Anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare, nu vom avea taxe noi. Vom căuta ca prin măsurile pe care le vom lua să asigurăm o optimizare a mediului fiscal”, promite Nicolae Ciucă, premierul României. Fostul şef al Guvernului, Florin Cîţu, se declară răspicat împotrivă. „Ar fi o greşeală strategică pentru România să o facă. PNL a venit cu două linii roşii în această coaliţie: una – cota unică şi a doua să avem investiţii la 7% din PIB”, comentează Florin Cîţu, preşedintele Senatului.

Impozitarea progresivă, dar şi celelalte modificări fiscale ar trebui convenite în coaliţie în următoarele două săptămâni. Altfel, nu vor putea fi cuprinse în planul de buget pentru anul viitor.

