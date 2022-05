Cu toții ne amintim perioada studenției și zilele în care abia reușeam să ne împărțim între facultate și job, între sutele de pagini pe care le aveam de învățat și orele pe care trebuia să le stai peste program pentru că „așa zice sefu’”. În prezent, majoritatea studenților preferă să lucreze pentru a se întreține în facultate, de multe ori nefiind suficient venitul din partea părinților.

La nivelul Sibiului, criza lipsei de personal în restaurante, și nu numai, este una dintre marile probleme în prezent, cu atât mai mult cu cât, Sibiul fiind oraș universitar, mare parte din persoanele care caută un loc de muncă sunt studenți. Majoritatea studenților sibieni se confruntă cu probleme în ceea ce privește găsirea unui job stabil, care să îi ajute financiar, dar care să le permită, în același timp, să nu neglijeze facultatea.

Experiența – cea mai mare problemă în găsirea unui job pentru studenți

Experiența în domeniu este una dintre marile probleme cu care se confruntă studenții sibieni, aceasta fiind prima întrebare care se pune atunci când vine vorba de găsirea unui loc de muncă. Unele dintre cele mai căutate job-uri în rândul studenților sunt cele în domeniul HoReCaa, deoarece asigură un venit decent.

„Chiriile și întreținerea sunt destul de scumpe, fiind la o vârstă trebuie să te angajezi, părinții nu ne pot asigura întotdeauna toate cele necesare. Eu muncesc de la 15 ani, am lucrat 3 ani ca ospătar, iar când am ajuns la Sibiu la facultate, partea cu ospătăria a fost foarte complicată, chiar și acum caut de lucru, doar că cere foarte multă experiență. Știți cum e, am 20 de ani și îmi cere experiență 25. Am încercat să lucrez pe timp de noapte într-un depozit, doar că am renunțat deoarece să lucrezi noaptea îți dă mult peste cap programul de la facultate, iar în privința ospătăriei este aceeași problemă, programul nu este întotdeauna flexibil. Pentru un student, ca să se întrețină, pentru că majoritatea facultăților au un program foarte dereglat, avem cursuri toată săptămâna și programul din timpul săptămânii nu îți permite să muncești. Ideea e că partea de ospătărie atrage foarte multă lume, e foarte bine plătită. Am mulți prieteni care vor să se angajeze, dar experiența le pune bețe în roate tuturor. Neavând experiență foarte puține persoane sunt dispuse să-i învețe. Toți știm că părinții ne plătesc chiria, facultatea și nu le putem cere mai mult, toți vrem o oarecare independență, dar nu suntem ajutați nici din partea facultății, nici din partea angajatorilor. Faptul că ești student ar trebui să-ți ofere din start o oarecare deschidere spre piața muncii. Cei care oferă locuri de muncă fără să ceară experiență oferă salarii foarte mici în comparație cu angajații cu experiență, iar programul de lucru este același. Nici la facultate profesorii nu sunt prea îngăduitori, eu am avut destule experiențe în care explicasem că trebuia să fac o anumită rată de prezențe și mi se râdea în față. Programul de la facultate și experiența cerută de angajator sunt marile probleme. Ar fi mare nevoie de sprijin, mulți studenți vor să lucreze, dar foarte puțini reușesc”, spune Eduard Munteanu, student în anul I.

Totodată, în Sibiu există si restaurante care ca nu pun preț pe experiența angajatului. Atriun Cafe, Enzo și Nod se numără printre terasele sibiene unde angajatorii nu cer experiență.

„Noi avem angajați doar studenți, acesta este comportamentul în HoReCa, avem nevoie de oameni energici, iar studenții sunt cei mai potriviți pentru astfel de job-uri, îi învățăm tot ce trebuie să știe, experiența nu e neapărat un atu. Avem în prezent șape angajați și mai avem nevoie de două persoane. Cererea este foarte mare pe timpul verii”, spune Anda Cornăcel, manager Nod.

Munca de birou – oportunitate bună de angajare pentru studenți

Pe de altă parte, munca de birou pare să nu pună atât de mule probleme studenților, programul fiind în mare parte flexibil, studenții putând a se adapta ușor în funcție de programul de la facultate.

„Eu lucrez la compania ROPARDO din Sibiu. M-am angajat din timpul facultății dintr-o nevoie de a învăța mai mult și din nevoia de un venit suplimentar. Cu programul e destul de ok, lucrez part-time, 4 ore, flexibil, adică dacă nu pot ajunge într-o zi, recuperez în alta. Cerințe nu au prea fost, mi s-a cerut să lucrez de la sediu în perioada de probă de 3 luni, oricum eu chiar asta voiam. Nu au cerut neapărat experiență, dar m-au întrebat în ce arii am experiență. Ceea ce lucrez acum e pe domeniul facultății, deci ce am învățat la facultate mă ajută la serviciu și viceversa”, spune Radu Voicu, student la Facultatea de Inginerie.

Totodată, și job-urile în domeniul imobiliar par a fi la mare căutare în rândul studenților, acestea oferind program flexibil și un venit destul de generos.

„Când am terminat liceul am început să lucrez. Primul loc de muncă pe care l-am avut a fost cel de agent imobiliar, iar după m-am angajat la o companie de asigurări. Acolo lucrez și în prezent. Această activitate fiind una foarte flexibilă am reușit să gestionez bine și prezența la cursuri, dar și timpul necesar activității de agent de asigurări. Este benefic pentru orice student să lucreze în perioada facultății deoarece își câștigă proprii bani și experiență profesională. Programul este flexibil, dar uneori poate fi destul de solicitant să te împarți între facultate și muncă”, spune Mihai Schachner, student în anul II la Administrație Publică.

În același timp, Cosmin Chirica, student în anul I la Facultatea de Drept din Sibiu spune că a lucrat o perioadă ca și agent imobiliar, dar fără să-și propună acest lucru în mod special.

„Când am venit în Sibiu mi-am căutat chirie și am apelat la un agent imobiliar, am pus foarte multe întrebări și mi-au propus să lucrez la ei. Am acceptat, doar că era nevoie să fac un curs care costa 250 de euro, ia eu nu dispuneam de această sumă în acel moment. Le-am explicat acest lucru și au fost de acord să mă ajute să învăț fără să plătesc cursul. Primele două săptămâni am învățat, apoi am intrat pe teren, lucram în funcție de program. Nu cereau neapărat experiență, dare aveai nevoie de acel curs, erau foarte îngăduitori”, spune Cosmin.

În același timp, societatea Hidroelectrica oferă locuri de muncă pentru studenții fără experiență, spune Eveline Coman, angajată a societății. Eveline este studentă în anul II și a ales să lucreze în program part-time la societatea Hidroelectrica pentru a se putea întreține în perioada facultății.

„Lucrez la societatea Hidroelectrica de aproximativ 6 luni. Fac lucrul acesta pentru a putea face față cheltuitor cu care mă confrunt în perioada studenției ,cum ar fi achiziționarea cărților, materialelor etc. Uneori este destul de greu, deși programul este flexibil, întrucât sunt zile în care am cursuri destul de importante și dificile, iar după terminarea acestora trebuie sa încep și munca, lucru care este destul de obositor. La momentul respectiv, când am luat decizia de a lucra, cerințele angajatorului nu au fost foarte mari sau stricte, deoarece i-am spus că sunt studentă și nu am experiență pe piața muncii. A înțeles situația, dar mai ales a acceptat să îmi fac programul în funcție de cursurile pe care le am la facultate”, spune Eveline.

Similare