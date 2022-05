Joi seară pe Drumul Național 1 la ieșirea din localitatea Cristian, un microbuz cu șase persoane s-a răsturnat.

”Trafic ingreunat, dupa ce un microbuz condus dinspre Saliste spre Cristian, la coborarea de pe Hula Sacelului, s-a rasturnat pe carosabil, blocand sensul Sibiu – Saliste. Este vorba despre un microbuz destinat transportului de persoane, capacitate 8+1, in care se aflau conducatorul auto, 35 de ani, plus cinci pasageri, toti cetateni straini. Unul dintre pasageri, barbat 43 de ani, va fi transportat la spital, constient. Microbuzul tracta o platforma pe care se afla un alt microbuz. Cercetarile continua in vederea stabilirii tuturor circumstantelor producerii acestui accident rutier.” a declarat Elana Walter, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Trei echipaje SMURD din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgență pentru acordarea de asistență medicală pentru șase persoane care se aflau într-un microbuz care s-a răsturnat pe DN 1,Cristian. La fața locului, echipajele SMURD au evaluat medical toate persoanele implicate și au oferit îngrijiri medicale. O persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 43 de ani a fost transportată la UPU Sibiu cu un traumatism de umăr. Celelalte cinci persoane au refuzat transportul la spital.

