Virgil Popescu, Mnistrul Energiei, a declarat, faptul că prețurile la gaze nu vor scădea, pentru că majoritatea țărilor din Europa depinde de gazul rusesc.

„Vom depinde de jocurile care se fac la cei care dictează gazul rusesc”, a spus acesta. Oficialul din guvern a precizat că dacă România și Europa se vor aproviona „semnificativ majoritar” din alte surse, prețurile se vor stabiliza.

„Atâta timp cât vom fi în continuare dependenți de gaz din Federația Rusă, preț al gazului care am văzut cu toții că începând cu a doua parte a anului trecut a început să crească brusc fără absolut nicio justificare, practic manipulat, prin reducerea ofertei, prețurile nu vor scădea. Vom depinde de jocurile care se fac la cei care dictează gazul rusesc

Dacă România și Europa vor fi aprovizionate majoritar și semnificativ majoritar cu gaz din alte surse decât cele rusești, atunci că evident că piața se va stabiliza și prețurile o vor lua în jos. Lucrurile astea sunt normale.

Atâta timp cât avem acest conflict la frontieră, din Ucraina, nu cred că vom asista la scăderi de preț. Tot timpul cât există această incertitudine, nu vom asista la o scădere a prețului.

Dacă vom avea suficient gaz lichefiat și nu vom depinde de gazul din Federația Rusă, sigur că prețul va scădea, că nu se mai poate juca cu gazul ca armă politică. Până atunci statul va trebui să ia măsuri.

Am găsit aceste măsuri cu 1 aprilie prin care prețul la gaz natural este plafonat pentru populație, pentru CET-uri, este plafonat și pentru o mare parte din industrie și vom evalua pe parcursul implementării acestei legi dacă este cazul să mai facem ajustări.

Dacă n-am avea propriul gaz din propriile pungi, nici acum nu am fi putut lua acea măsură prin care să plafonăm prețul la 150 de lei, la 250 de lei la gazul de la producători, pentru că asta am făcut acum la producători de gaz românesc. Dacă am fi fost dependenți de gazul de import, nu am fi putut să ne permitem să impunem «Ăsta este prețul, dacă vreți să vindeți bine, dacă nu vreți, iară bine»…pentru că nu-ți mai aduce gaz.Banii se duc la buget și bugetul împarte acești bani către populație să subvenționezi o parte din factură”, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri seară la Digi24.

