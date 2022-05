Diana Dăncăneț este o sibiancă în vârstă de 22 de ani pentru care muzica nu este doar o pasiune, ci înseamnă emoție, dedicare și muncă. Diana tinde să devină o vedetă locală, având deja piese în colaborare cu DJ cunoscuți, dar și o piesă proprie. Aceasta spune că întotdeauna s-a simțit norocoasă că a fost înzestrată cu acest talent și nu vrea să-l irosească, prin muzică trăind momente de neuitat fără de care nu ar fi omul ce este astăzi.

Muzica a fost ceva ce a simțit că a vrut să facă încă de mică, a observat că are înclinație către acest domeniu, primind foarte multe complimente în acest sens.

Prima sa piesă, „Falling for your love”, i-a dat și numele Diana Dee, fiind prima piesă unde a apărut cu acest nume. Mesajul este unul de iubire, fiind potrivită pentru orice sezon, poate fi ascultată oricând, oriunde, spune Diana. Piesa a fost lansată la sfârșitul lunii august 2021, iar la ea a lucrat împreună cu cei de la DJ Project, în studioul lor, aceștia scriind-o special pentru ea.

„Piesa era stilul dance, apoi și-au dat seama că eu sunt ai mult pe stilul pop și au considerat că trebuie să urmez această direcție pentru că stilul pop mă prinde mult mai bine”, spune Diana.

Diana este studentă la Facultatea de Drept din Sibiu, deoarece este o fire focusată pe școală, încercând de-a lungul timpului să îmbine „utilul cu plăcutul”, iar în continuare vrea să se axeze pe studii, să aibă o carieră în domeniul dreptului, dar în același timp, să reușească să scoată cât mai multe melodii.

„Am descoperit că am voce de mică, însă de-abia în liceu am început să iau în serios acest lucru. Am luat lecții de pian, chitară, am cântat chiar și folclor cu cei de la Liceul de Arte, am fost la evenimente, însă mereu mi-am dorit să fac ceva mai mult și anume să am propria mea piesă. Am început să merg în diferite studiouri, drept urmare am colaborări cu Robert Georgescu și Mario Bischin. Apoi am ajuns la cei de la DJ Project, anul trecut, în august, în studioul cărora a luat naștere prima mea piesă – „Falling for your love”, sub numele Diana Dee. Deci aici mi-am format imaginea mea ca artist. E o piesă pop, modernă, fresh, potrivită pentru vară. În viitor sper să înregistrz piese noi, să colaborez cu artiști renumiți și mai ales să compun eu propriile mele piese”, spune Diana.

Diana are mai multe piese în colaborare cu mai mulți DJ cunoscuți, printre care se numără piesa „How you feel” în colaborare cu Robert Georgescu și White. O altă piesă este „This Place”, în colaborare cu Romaryo.

Piesele Dianei pot fi ascultate pe toate platformele digitale: Youtube, Spotify, Aple Music.

Diana menționează că piesa „How you feel” a fost difuzată la Kiss Fm, în top la Dance Fm și încă este difuzată pe mai multe posturi de radio, de asemenea fiind difuzată și la City Fm Sibiu.

