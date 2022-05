Consiliul Județean Sibiu a găzduit joi, 19 mai 2022, ședința de constituire a Comitetului de Masiv pentru Grupa de Munți Parâng a Carpaților Meridionali, comitet înființat în baza Hotărârii de Guvern nr. 332/ 2019. Din această grupă fac parte munții: Șureanu, Parâng, Cindrel, Lotrului, Latoriței, Căpățânii, care se întind pe 5 județe: Sibiu, Alba, Vâlcea, Gorj și Hunedoara.

La eveniment au participat vicepreședintele Consiliul Județean Sibiu, Vlad Vasiu, care a prezidat ședința, Aurel Simion, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Veronica Țaran Baciu, directorul general al Agenției Naționale a Zonei Montane, Amelia Rus, directorul general al Direcției Politici în Industria Alimentară și Comerț din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Totodată, printre cei prezenți s-au numărat prefecți, subprefecți, administratori publici, primari de orașe și comune, specialiști în sănătate publică și montanologie.

În cadrul reuniunii, membrii Comitetului au dezbătut și au aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului, au ales președintele, vicepreședintele și comisia tehnică, iar la următoarea întâlnire se va stabili componența comisiilor de specialitate. În urma voturilor exprimate, membrii prezenți au votat în unanimitate ca Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, să fie președintele acestui Comitet, iar Vasile Jurca, primarul orașului Petrila din județul Hunedoara, să ocupe funcția de vicepreședinte.

”Sunt deosebit de onorată de votul de încredere pe care mi l-au acordat reprezentanții comitetului constituit la Consiliul Județean Sibiu. Consider că, prin evenimentul de astăzi, am pus bazele unei colaborări de lungă durată, în care, printr-un efort comun, să facem din zona montană o atracție turistică pentru întreaga Europă. În județul nostru am început deja să promovăm muntele, acesta fiind unul dintre factorii cheie pe care mizăm în dezvoltarea economică a județului. Am lansat un program destinat drumețiilor pe munte, investim în infrastructura de întreținere a traseelor turistice de drumeție, susținem producătorii locali din această zonă și încurajăm mersul pe munte inclusiv prin parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean. Cu toate acestea, mai sunt multe aspecte care necesită a fi îmbunătățite și asupra cărora trebuie să ne concentrăm” a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Comitetul are în componență 31 de membri. Județul Sibiu este reprezentat de opt persoane: Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, Gheorghe Huja, primarul Orașului Cisnădie, Codruța Cosma, Șef Serviciu în cadrul Instituției Prefectului Județului Sibiu, Flavius Octavian Flucuș, directorul adjunct al DSVSA, Mariana Rusu, directorul Institutului de Cercetare, Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Bucur Bogdan, în calitate de președinte al Grupului de Acțiune Locală (GAL) Mărginimea Sibiului, Bianca Popența, consilier la Direcția pentru Agricultură Județeană, și Robert Georgian Mihai, inginer silvic în cadrul Direcției Silvice.

Comitetul de Masiv pentru Grupa de Munți Parâng are următoarele atribuții: propune politici și strategii, colaborează cu organele de specialitate, efectuează analiza, sinteza și prognoza fenomenelor social-economice, monitorizează aplicarea programelor, contribuie la atragerea de fonduri din surse interne și externe pentru punerea în aplicare a programelor de dezvoltare durabilă, realizează schimburi de experiență.

La nivel național sunt constituite 9 Comitete de Masiv pentru grupele: nordică (28 de membri), centrală (37 de membri), sudică (31 de membri), Bucegi (28 de membri), Făgăraș (28 de membri), Parâng (31 de membri), Retezat – Godeanu (28 de membri), Munții Banatului și Poiana Ruscă (28 de membri) și Munții Apuseni (34 de membri).

Oaspeții au fost întâmpinați în curtea interioară a instituției de producători locali din județul Sibiu și au putut degusta și achiziționa produse atestate cu mențiunea Produs Montan și Produs Tradițional.

La nivelul județului Sibiu sunt 32 de producători care dețin 131 de produse locale atestate cu mențiunea de calitate PRODUS MONTAN și 4 producători care au obținut mențiunea de calitate PRODUS TRADIȚIONAL pentru 17 produse locale. De asemenea, în județul Sibiu se regăsesc produse locale atestate cu mențiunea: produs ecologic, rețetă consacrată și produs cu indicație geografică protejată (Telemeaua de Sibiu).

Consiliul Județean Sibiu, prin Compartimentul Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu instituții de la nivelul județului, face demersuri susținute pentru promovarea producătorilor locali, dezvoltarea durabilă, crearea de rute și puncte gastronomice locale, îmbunătățirea infrastructurii montane de drumeție și trasee turistice omologate, toate acestea fiind componente esențiale pentru un turism sustenabil.

