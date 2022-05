Götz Teutsch este un celebru violoncelist care s-a născut la Sibiu, în 1941, și a învățat la Conservatorul din București, unde i-a avut profesori pe Dimitrie Dinicu și Radu Aldulescu, iar mai apoi a studiat cu Enrico Mainardi și Karl Richter. Principal violoncelist la Orchestra Simfonică Radio București și, din 1976, la Berliner Philharmoniker, unde interpretează inclusiv ca solist sub bagheta unor dirijori precum: Herbert von Karajan, Claudio Abbado și Sir Simon Rattle. Este unul dintre membrii fondatori ai ansamblului The 12 Cellists of the Berlin Philharmonic, alături de care susține concerte în întreaga lume.

Gotz Teutsch a fost numit cetățean de onoare al Municipiului Sibiu, datorită multiplelor realizări și activității profesionale excepţionale cu care Gotz Teutsch face cinste oraşului natal Sibiu. Faptul că Sibiul cultural şi multietnic a pus şi pune în continuare accent pe evidenţierea personalităţilor sale care i-au conturat caracterul de astăzi , ca oraş cultural, s-a acordat titlul de Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului Gotz Teutsch -muzician, născut în Sibiu în anul 1941, care a devenit unul dintre cei mai importanţi violoncelişti ai lumii, ca o recunoaştere binemeritată din partea oraşului natal al acestui muzician de excepţie care, printr-o viaţă dedicată culturii şi artei, a reprezentat Sibiul pe cele mai importante scene ale lumii” se arată în Hotărârea Consiliului Local.

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Astrid Fodor de a acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu domnului Gotz Teutsch, în Raportul de specialitate al Municipiului Sibiu sunt enumerate mai multe aspecte referitoare la viața și experiența profesională a violonistului.

Gotz Teutsch – Viață și carieră

Gotz Teutsch este un muzician născut în Sibiu în 1941 , devenit unul dintre cei mai importanţi violoncelişti ai lumii, provine dintr-o familie care a jucat un rol important în istoria comunităţii săseşti şi implicit a Sibiului, fiind stră-strănepot al episcopului Georg Daniel Teutsch(1817-1893) şi strănepot de unchi al episcopului Friedrich Teutsch (1852- 1933), două personalităţi importante pentru istoria Sibiului multicultural şi a Transilvaniei.

Copilăria şi-a petrecut-o la Sibiu și în zona Sibiului, creându-se astfel o legătură de suflet. A studiat violoncelul la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti și cu Dimitrie Gheorghe Dinicu, apropiat colaborator al lui George Enescu, şi Radu Aldulescu, completându-şi studiile cu muzicienii de talie mondială Enrico Mainardi şi Karl Richter. Şi-a început cariera ca prim-violoncel al Orchestrei Naţionale Radio din Bucureşti. În 1970 devine parte din orchestra Filarmonicii din Berlin, după ce susţine o audiţie în faţa renumitului dirijor Herbert von Karajan. După doar 6 ani de activitate, devine prim-violoncel al Filarmonicii din Berlin, post pe care îl va ocupa până în stagiunea 2006-2007, interpretând sub bagheta marilor dirijori ai lumii: Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Carlos Kleiber, Zubin Mehta, Herbert Blomstedt, Bernard Haitink, Kurt Masur si multi altii. În activitatea sa, domnul Gotz Teutsch a apărut pe scenă de nenumărate ori în calitate de solist cu Berliner Philharmoniker, interpretând multe lucrări în premieră mondială sau germană, printre care concerte de Arnold Schonberg, Paul Hindemith sau Dmitri Sostakovici. A concertat, atât ca solist, cât si în formații de muzică de cameră sau orchestră , în cele mai mari săli de concerte ale lumii precum Berliner Philharmonie, Concertgebouw Amsterdam, Royal Albert Hall, Suntori Hall, Carnegie Hall etc. Rămâne legat de Transilvania, colaborând cu flautistul şi dirijorul Erich Bergel În 1972 fondează şi devine lider al cunoscutului ansamblu Die 12 Cellisten al Filarmonicii din Berlin. Din anul 2000 se ocupă de seria de concerte de muzică de cameră de la Filarmonica din Berlin, denumită Philharmonischen Salon unde, alături de muzicieni din Filarmonică , a oferit publicului mai bine de 45 de programe, toate cercetate şi create de domnia sa. În 2006 se pensionează şi se retrage atât din poziţia de prim-violoncel al Berliner Philharmoniker, cât şi din Ansamblul Die 12 Cellisten al Filarmonicii din Berlin, concentrându-se pe pasiunea sa pentru muzica de cameră . Stabilit la Salzburg, domnul Gotz Teutsch continuă să creeze programe inedite şi să predea muzica. Spre exemplu, în luna august a acestui an va fi prezent la Sibiu în cadrul Festivalului Musica Ricercata. Teutsch a fost şi este în continuare pasionat şi de interpretarea informat istorică şi pe instrumente de epocă, apărând foarte des pe scenă ca interpret la viola da gamba.

Având în vedere toate aceste aspecte ale biografiei şi activităţii profesionale strălucite a domnului Gotz Teutsch, ţinând cont de faptul că Sibiul cultural şi multietnic a pus şi pune în continuare accent pe evidenţierea personalităţilor sale care i-au conturat caracterul de astăzi , ca oraş cultural şi dat fiind faptul că se îndeplinesc condiţiile prevăzute în Codul Administrativ şi în Statutul Municipiului Sibiu pentru acordarea titlului de Cetăţean de Onoare, s-a propus aprobarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată de primarul Astrid Fodor.

