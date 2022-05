În perioada 23-27 mai 2022, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizează cea de a VIII-a ediţie a Săptămânii Internaţionale (iWeek). Având ca temă „Multi-versity”, ediţia din acest an celebrează diversitatea şi complexitatea universităţilor de pe tot cuprinsul globului, atât sub raportul structurii lor lingvistice, etnice şi culturale, cât şi din punctul de vedere al interacţiunilor cu societatea în ansamblul ei.

Devenit deja o tradiţie în peisajul academic sibian, evenimentul se bucură în acest an de participarea a 81 de cadre didactice şi cercetători reprezentând 23 de ţări răspândite pe toate continentele (de la SUA, Peru, Olanda şi Turcia până la Filipine, Indonezia şi Malaysia).

Ediţia curentă se află, totuşi, în principal sub semnul integrării ULBS în Alianţa Universitară FORTHEM – Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility, una dintre cele 41 de universităţi europene, care include 9 instituţii din 9 ţări ale Uniunii.

În acest sens, evenimentul beneficiază de participarea unor invitaţi de excepţie, precum prof. Georg Krausch (preşedintele Universităţii „Johannes Gutenberg” din Mainz, care până în luna septembrie asigură coordonarea proiectului FORTHEM) sau prof. Veronika Bilkova (fostă vicepreşedinte a Comisiei de la Veneţia şi membră a Fundamental Rights Agency a Uniunii Europene).

Deschiderea evenimentului va avea loc luni, 23 mai, ora 10:00, în Aula „Avram Iancu” a Facultăţii de Litere şi Arte, iar lucrările manifestării se vor desfăşura în regim hibrid, conform programului ataşat.

