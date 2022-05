Alternosfera este una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ. Membrii trupei sunt din Republica Moldova, dar de ceva timp s-au relocat la Sibiu. Vocalistul spune că orașul e pe gustul lor și că, deși sunt aici temporar, s-ar putea să rămână totuși definitiv.

Din această primăvară Sibiul s-a transformat în ”acasă” pentru membrii trupei Alternosfera. Dacă până acum pentru ei acasă însemna Republica Moldova, acum aici îi așteaptă cei dragi când se întorc de la concerte. Și nu a fost foarte greu să aleagă Sibiul.

”Noi am fost peste tot în România, am văzut-o în lung și-n lat. Anul trecut am avut o vacanță scurtă ci familia, am fost prin Brașov, Sibiu. Și ne gândeam care ar fi orașul în care să ne stabilim. să zicem că temporar suntem aici, dar cu temporarul trebuie să fii atent, că e temporar, dar de fapt e pentru restul timpului.

Ne plac mult la Sibiu, orașul e simpatic, calitatea oamenilor, orașul e curat, compact, nu ai ambuteiaje, ai munți, ai de toate”, a spus Marcel Bostan, vocalistul trupei, la Podcastu’ lui Pope.

