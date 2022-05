Aproape 6000 de oameni au trecut praful Muzeului Astra în weekend. Oamenii au asistat la foarte multe ateliere şi evenimente, şi mai mult, au putut asculta muzica formaţiei Subcarpaţi la un concert special.

„Printre multe altele, ne-am tot plimbat împreună, am respirat aer curat, am avut un concert Subcarpați, ne-am dat cu canotca pe lac și am învățat cum se face o pagaie.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural Subcarpați împreună cu Asociația Ivan Patzaichin-Mila23.”, a transmis Muzeul Astra pe pagina de Facebook.

