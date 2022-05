Antreprenorii din România au preconizat că vor urma noi scumpiri ale produselor și serviciilor.

Un sondaj recent realizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România a dezvăluit că marea majoritate a antreprenorilor români anticipează scumpiri de până la 30%.

„Întrebaţi dacă, în contextul actual, anticipează noi scumpiri ale produselor/serviciilor lor, 92,5% din antreprenori au răspuns ‘Da’,” conform unui comunicat CNIPMMR, relatează stirileprotv.ro

Dintre aceștia, „77,1% vor creşte între 10-30%, 14,3% vor creşte sub 10% şi 8,6% vor creşte sub 10%,” a mai declarat consiliul.

Ce au spus antreprenorii despre creșterea salariilor angajaților cu salariul minim

În ciuda scumpirilor anticipate de antreprenori, puțin peste jumătate dintre aceștia (47,5%) au spus că au posibilitatea creșterii salariului minim al angajaților lor cu 200 lei neimpozitabili, în următoarele luni.

Întrebați de ce nu vor crește salariul angajaților care câștigă salariul minim, 52,5% dintre antreprenori au blamat cheltuielile mari cu combustibilul, energia și gazul, 45% au dat vina pe menținerea competitivității în cadrul unor contracte semnate, 27,5% au spus că au acordat creşteri salariale anterior, iar 15% au subliniat că au cheltuieli mari cu materia primă.

Obiectivele antreprenorilor pe termen scurt

În ceea ce privește obiectivele oamenilor de afaceri pe termen scurt, 70% din antreprenori au menţionat menţinerea activităţii şi a angajaţilor la nivelul actual, 25% au menţionat dezvoltarea activităţii şi creşterea numărului de angajaţi şi restul de 5% și-au exprimat intenția de a reduce activitatea firmei.

Majoritatea celor intervievaţi (97,5%) nu consideră utilă introducerea obligativităţii înscrierii în Catalogul firmelor şi plăţii unei taxe către o organizaţie privată (100 de euro pe an pentru întreprinderi mari, 75 de euro pe an pentru întreprinderi mijlocii, 50 de euro pean pentru întreprinderi mici, 20 de euro pe an pentru microîntreprinderi, 10 euro pe an pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale).

În cine au și nu au încredere oamenii de afaceri în România

Oamenii de afaceri au cea mai mică încredere în camerele de comerţ (75% dintre aceştia acordând acestor organizaţii nota unu, pe o scară de la unu la cinci, unde unu reprezintă cea mai mică încredere), ONG-uri (57% dintre aceştia acordând nota unu) şi în sistemul public – respectiv Ministerul Antreprenoriatului, Ministerul Finanţelor, ANAF, ONRC (55% au acordat nota unu).

În acelaşi timp, 45% dintre antreprenori au dat nota cinci confederaţiilor patronale.

Despre sondaj, respondenți și tipul de afacere pe care îl dețin

Sondajul a fost realizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor în perioada 10 – 18 mai 2022, cu scopul de a identifica opinia antreprenorilor cu privire la contextul economic actual şi gradul de încredere al IMM-urilor în instituţiile de reprezentare.

La sondaj au răspuns 2.835 de antreprenori.

În ceea ce priveşte forma de organizare, respondenţii au fost 72,5% microîntreprinderi, 17,5% întreprinderi mici şi 10% întreprinderi mijlocii.

Referitor la domeniul în care respondenţii îşi desfăşoară activitatea, 72,5% sunt din servicii, 22,5% sunt din producţie şi restul de 5% sunt din domeniul comerţului.

Similare