Si sezonul acesta, Pefoc ti-a pregatit o gama mai completa de gratare profesionale si performante pentru spatiul exterior! Bucura-te de zilele calduroase de primavara, savurand mese delicoase afara, alaturi de familie si prieteni cu un produs de inalta calitate, ce iti prepara aproape tot ce iti doresti! In catalogul online al magazinului Pefoc te bucuri de o gama larga de dispozitive pentru gatit disponibile in diferite modele, dimensiuni, designuri speciale, fie pe carbune, gaz sau electric – exact ce ai nevoie tu! Poti opta de la grill-uri de tip kamado pana la clasicele grataruri economice, construite din fier sau fonta!

In acest articol, dorim sa iti prezentam gamele de gratare profesionale, iar tu poti alege modelul dorit in functie de nevoile tale!

GRATARE PE LEMNE CU PLITA!

Daca esti pasionat de gatitul in aer liber, si iti place sa iti petreci zilele insorite afara alaturi de prieteni, atunci un gratar profesional pe lemne tip vatra poate fi alegerea ideala pentru a te bucura la maximum de pasiunea culinara! Aceasta gama de gratare cu plita pot fi amplasate atat in curte, gradina, foisor, terasa cu usurinta, iar tu sa iti satisfaci toate poftele culinare!

De aceea, Ofyr iti pune la dispozitie o gama de gratare profesionale ce au un aspect inovativ, fiind chiar si obiect decorativ pentru orice spatiu exterior, deoarece chiar si atunci cand nu este folosit, il poti aprinde si transforma intr-un fire pit creand clipe unice alaturi de cei dragi! Sunt gratare avansate si fabricate din materiale rezistente si caliate superioara, precum corten. Acest model de gratar din otel durabil aduna prieteni si familie impreuna in jurul focului si mancarurilor delicioase!

OFYR este o unitate de gatit all-in-one, ce combină stilul cu functionalitatea intr-un design compact de tip insula, unde poti prepara atat pe plita cat si in foc sau gratare Sibiu preturi, orice preparat visezi!

Ofyr iti pune la dispozitie un pachet complet de modele de gratare disponibile pe Pefoc, de la modelele clasice cu finisaj mat rezistent la caldura si pana la modeul OFYR XL potrivit pentru a gati doi bucatari si sa serveasca pana la 150 de persoane!

OFYR versatil, inovativ si cu performante ridicate, tot ce ti-ai putea dori de la un gratar premium!

In plus, au si o accesorizare bogata, cu elemente precum: capac, roti pentru mobilitate, protap, frigarui, cuptor, chiuveta, loc pentru lemne, masute laterale pentru ustensile sau oale, etc.

GRATARE PE CARBUNI

Totodata in oferta celor de la PEFOC gasesti o gama de grilluri pe carbuni, ideale pentru prepararea celor mai gustoase si aromate alimente, alaturi de cei dragi in curtea casei, gradina, foisor, terasa si de ce nu, anumite poti fi luate chiar si la picnic!

Iti pun la dispozitie o varietate de modele, pentru ca tu sa poti alege modelul si designul dorit. O gama de gratare fabricate doar din materiale de inalta calitate, pentru toate gusturile, si desigur la preturi avantajoase, pentru toate nevoile! Poti opta pentru un gratar realizat din tabla groasa sau fier forjat,fonta rezistenta, inox sau ceramica la interior, modele in diferote forme, dreptunghiulare sau rotunde, dar si diferite dimensiuni cu posibilitatatea de modificare a inlatimii! O multime de grilluri cu picioare sau cu loc de masa, modele pliabile, portabile sau cu afumatoare tip smoker si rotisor – ce iti ofera o experienta culinara perfecta, pentru ca gamale de grilluri profesionale sunt proiecatte pentru a putea sa gatesti o varietate de alimente si preparate, de la legume, diverse tipuri de carne, peste si pana la deserturi, sanatos si intr-un timp rapid!

Daca gratarul pe care il cauti iti doresti sa aiba un pret de achizitie accesibil, dar sa fie perfect functional, atunci poti opta pentru unul din modelele de gratare economice din oferta celor de la PEFOC! Sunt fabricate din fier, tabla groasa sau alte tipuri de materiale de calitate suprioara – sunt dispozitive performante, ce functioneaza pe baza de carbuni si care pot suporta cu usurinta temperaturi deosebit de inalte, oferind in final preparatul gatit, aromat si sanatos! Cu ele am fost prezenti si la evenimentul Carnexpo grill!

In plus, acesta gama de gratare economice iti ofera un raport avantajos pret-calitate, intrucat grillurile sunt gandite pentru gatirea unor gama largi de alimente. Poti alege dintre modele de gratare din inox cu fonta si capac sau gratare din fonta si suport pentru ceaun sau poti opta pentru modelele standard, plus sau modelul clasic.

Daca iti cauti un gratar profesional si care sa pastreaze un standard inalt de calitate, poti opta pentru gama de gratare pe carbuni marca Weber, ce iti ofera o gama de produse cu un nivel de inovatie adaptat zilelor noastre. Gama de gratare se regaseste intr-o varietate de modele atat pentru gradina, curte si chiar pentru picinic, fiind usor transportabile si cu o utilizare facila. Poti alege modele ce prezinta dimensiuni compacte si greutate mica, fiind potrivite chiar si pentru balcon sau modele cu design rotunjit, roti si capac, fiind ideal pentru restaurante sau pensiuni.

In catalogul PEFOC se gaseste si gama faimoaselor gratare profesionale Big Green Egg! Sunt o gama de produse avansate ce permite gatirea alimentelor in profunzime, conservandu-le aromat pentru cat mai mult timp! Acest tip de gratar este ideal atta pentru a fi folosit in spatiu exterior cat si in spatii exterioare, tu trebuie doar sa te bucuri de preparate delicioase si suclente, si arome unice!

Big Green Egg este un gratar ceramic de tip kamado cu un design cu totul special si cu performante excelente! Ceramica unui astfel de gratar are mari proprietati izolatoare si pastreaza foarte bine caldura, utilizand astfel mai putin carbune, fara a fi influentat de temperatura exterioara. Kamado-ul Big Green Eggeste practic ca un cuptor pizza lemne, doar ca pe carbuni, singurul din lume fabricat cu ceramica produsa in Maxic, beneficiand de tehnologiile dezvoltate de NASA, aceata oferindu-i marele avantaj de a avea o rezistenta extraordinara la caldura, pentru ca tu sa il poti folosit ori de cate ori doresti fara sa ii afectezi calitatea!

Iata cele mai faimoase modele ale kamado-ului profesional Big Green Egg:

MINIMAX – este cel mai compact model de gratar kamado, dar si unul dintre cele mai inovative, fiind ideal pentru prepararea mancarurilor preferate!

MINI – si acest este un model compact, fiind alegerea perfecta pentru micile escapade ( parc, camping, iarba verde, etc)

MEDIUM – este modelul cel mai indragit datorita marimii, fiind potrivit pentru spatii mai mici precum: balcon, terasa mica, etc.

SMALL – este acel gratar ce poate fi pozitionat cu usurinta in orice loc, fiind si el tot un model de gratar compact!

LARGE – este modelul cel mai popular din familia Big Green Egg, ce are o suprafata mare de gatit!

XLARGE – un gratar cu multiple functii si o capacitate de gatit cu 30% mai mare decat a modelului anteriorl LARGE.

XXLARGE sau 2XL – este cel mai mare model de gratar kamado Big Green Egg, ideal pentru a satisface cat mai multe persoane cu retete delicioase, avand o capacitate de gatit mult mai mare.

GRATARE PE GAZ

Bucura-te de gratare copioase pentru gatit afara in aer liber, alaturi de o gama generoasa de grilluri profesionale ce functioneaza pe gaz de la butelie sau GPL. O varietate de modele de gratare moderne din game de top, fabricate din ptel emaliat sau inox, gratare profesionale cu functii avansate, ce ofera siguranta si o solutie foarte usoara de gatit. Pefoc iti pune la dispozitie diverse modele, in functie de nevoile tale, modele de grilluri cu capac, ideale chiar si pentru spatii inchise sau diferite modele de grilluri poratabile, fiind posibila utilizarea lor in orice loc te-ar afla! Sunt disponibile in diferite stiluri si dimensiuni, cu picioare sau modele incorporabile – la preturi avantajoase!

Iata, recomandarile noastre ale unor gratare ce sunt produse de catre un brand international, si anume WEBER:

Gratar pe gaz SPIRIT CLASSIC E-210 – un gratar de dimensiuni generoase, ce are suport si picioare, dar si roti si masute laterale pentru gatit. Acest model de gratar Weber gaz este solutie ideala daca iti doresti sa prepari mai multe feluri de mancare in acelasi timp!

Gratar pe gaz GO-ANYWHERE negru PORTABIL – un gratar pe gaz profesional pe butelie, ce este echipat cu un capac rezistent, fiind solutie perfecta atat pentru gatitul in interior cat si pentru exterior!

Gratar pe gaz WEBER Q2000 – este un model de grill cu o performnata ridicata, cu capac durabil si masute laterale pentru ustensile, rezultand o experienta a gatitului mai simpla si facila!

GRATARE ELECTRICE

Gratarele electrice reprezinta acea gama de grilluri confortabile si foarte performante, ce pot fi folosite atat in spatiul exterior cat si in spatiul interior, oferind preparate delicioase si aromate! Gratarul electric este un dispozitiv ce iti ofera o utilizare simpla, fara a crea fum sau alte neplaceri, fiind prietenul cel mai bun pentru gatitul la bloc, pe balcon sau in curte casei tale! Poti opta pentru modelul dorit dintr-o varietate de modele de tip grill cu capac, cu picioare sau variantele cu masa, ce au diferite dimensiuni, cu posibilitatea de reglare a inaltimii, pentru ca tu sa te bucuri de o varietate de preparate in cel mai placut si confortabil mod.

Poti alege modelul de gratar electric dorit de la renumitul producator WEBER, ce iti pune la dispozitie o selectie speciale de grilluri electrice, disponibile in magazinul online PEFOC:

Gratar ELECTRIC WEBER Q1400 – ANTRACIT – un grill performant, cu capac si dimensiuni compacte, ideal pentru balcoane sau curtea casei. In plus, poti opta si pentru modelul cu suport, pentru si mai mult confort!

Gratar ELECTRIC WEBER Q2400 – ANTRACIT – un grill de dimensiuni mai mici, ce este portabil si poate fi luat cu usurinta chiar si la iarba verde. Si acest model are si varianta cu suport, fiind echipat cu picioare, dar si un design inovativ si special.

GRATARE PE PELETI

Gama de gratare pe peleti este cu una cu totul speciala, fiind o gama de grilluri usor de utilizat si foarte simpla de intretinut! Sunt dispozitive de gatit pe peleti in aer liber ce au afumatoare (smoker) si cuptoare ce functioneaza cu orice tip de pelet, oferind un gatit curat si economic, ce nu produce fum sau cenusa! Un astfel de gratar profesional iti ofera sansa de a gati carne, peste, legume, pizza sau chiar si deserturi! In plus, sunt modele de gratare portabile, ce pot fi luate cu usurinta in orice loc, oferindu-ti o experienta culinara excelenta, fiind moderne si cu o functionalitate optima indiferent ca esti in curte, gradina, terasa sau cu prietenii la iarba verde! Aceste gratare comercializate de catre PEFOC sunt ECO, foarte economice, avand un cost mic si oferind o sesiune de gatit conforabila, curata si delicioasa!

Poti alege dintr-o varietate de modele de la branduri de renume precum WEBER si revolutionarul gratar pe peleti GRILL BOX, diferite modele de grilluri, disponibile in diferite dimensiuni si stiluri, cu plite, picioare sau capac – ideale atat pentru spatiile exterioare cat si pentru cele interioare!

In final, speram ca in acest articol ai regasit informatiile si de ce nu, chiar si modelul dorit de grill, pentru a te bucura de mese copioase alaturi de cei dragi cu un produs de inalta calitate! In catalog vei gasi si materiale necesare pentru construirea de gratare zidite cu caramida plina cos fum si grilaj incastrat in zidarie. Echipa PEFOC iti sta la dispozitie cu o gama larga de modele, consultanta si recomandari pentru ca tu sa iei cea mai buna decizie pentru tine!

Alege modelul de grill profesional ce poate fi folosit oriunde, atat in interior cat si exterior, beneficiand de un produs de top, furnizat de catre producatori de top si renume de pe piata termicelor, dar si o gama de gratare econimice si accesibile pentru orice buzunar!

