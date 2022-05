Yoga a devenit pentru sibieni mai mult decât exerciții fizice, ei caută ca prin această practică să își vindece problemele de anxietate, cât și probleme ale corpului, ce țin de coloana vertebrală sau postură.

În ultima perioadă, mai mulți sibieni practică yoga din motive de sănătate, indiferent că vorbim despre probleme cu coloana sau alte afecțiuni mai grave precum hernia de disc. Daniela Iulia Marta, profesor acreditat yoga cu o experiență de peste șapte ani în domeniu, spune că înșăși doctorii recomandă yoga.

„Majoritatea vin la yoga pentru sănătate. Cei care vin la ore sunt de obicei și cei care sunt deja familiarizați cu această practică, dar în ultima vreme au venit la ore foarte mulți la recomandarea medicilor. De exemplu, neurologul mi-a recomandat yoga pentru o problemă, deci putem spune că este o practică printre doctori să recomande pacienților yoga. De asemenea, este si un trend pe care mulți vor să îl încerce”, spune Daniela Marta.

Yoga terapeutică – corectează postura și alte probleme de sănătate

În Sibiu se fac mai multe tipuri de yoga, majoritatea îndreptându-se spre pilates, însă yoga predată de Iulia se axează mai mult pe partea terapeutică și pe partea de yoga energetică. Exercițiile din cadrul cursurilor îi ajută pe cei prezenți să își corecteze postura sau să își vindece alte probleme de sănătate.

„Yoga nu e un sport, e o disciplină, o practica terapeutică. Yoga poate fi înțeleasă ca un proces de detoxifiere a organismului, nu doar fizică, ci și mentală pentru că ajungi să îți educi mintea să fie mai liniștită. Acest tip de yoga ajută atât problemele cu coloana vertebrală fie diagnosticate, fie nu. Prin practică constantă și frecventă, ai beneficii de sănătate la nivelul coloanei vertebrale și nu numai. Trebuie să faci yoga de cel puțin de două ori pe săptămână ca sa vezi rezultate. Coloana și postura se îmbunătățesc,” spune profesoara de yoga.

După pandemie, sibienii practică yoga pentru „a-și vindeca” anxietatea

Dacă înainte de pandemie, oamenii mergeau la yoga din curiozitate, mai mult pentru a se relaxa, acum tot mai mulți încearcă prin această practică să își rezolve problemele de sănătate. De asemenea, pandemia a schimbat perspectiva sibienilor asupra conceptului de yoga, acum încercând să reducă din anxietatea care a apărut odată cu pandemia.

„Oamenii veneau din curiozitate, acum oamenii vin că au probleme de sănătate sau cu anxietate. Yoga ajută foarte mult în direcția aceasta. În perioada pandemiei, foarte mulți s-au axat pe întâlnirile „one to one”, ședințele realizându-se cu un cursant. Prin exerciții am încercat să rezolv probleme de hernie de disc sau să ajut tinere pentru a avea o naștere mai ușoară. După pandemie au venit mai mulți în direcția „fă-mi ceva”, „vreau să fac ceva ca să nu mai am stări de panică”. Oamenii au devenit mult mai anxioși și atunci au căutat în direcția asta, ajungând la yoga”, spune profesorul de yoga.

Bărbații din Sibiu nu sunt la fel de receptivi când vine vorba de practicarea cursurilor de yoga, însă profesorul Daniela Marta a încercat să îi convingă că yoga nu este doar pentru femei. În 8 martie, a organizat un eveniment „Yoga for men” unde au participat doar bărbați.

