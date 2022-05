Trei femei s-au drogat după care au plecat la plimbare cu mașinile prin Mediaș. Oamenii legii au deschis dosare penale în cazul tuturor.

Primele șoferițe au fost prinse sâmbătă, cam la aceeași oră, dar de echipaje de poliție diferite. Una dintre ele are 18 ani și conducea o mașină pe strada A.I. din Mediaș. Testarea tinerei cu apartul Drugtest a indicat rezultat pozitiv la o substanță psihoactivă, medieșeanca fiind însoțită la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii prezenței substanței psihoactive în organism. În cauză, s-au întocmit actele în vederea efectuării de cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Cea de-a doua șoferiță a fost depistată pe strada Gheorghe Lazăr. Medieșeanca, în vârstă de 41 de ani, a fost testată cu dispozitivul de detectare a substanțelor psihoactive, aparat care a indicat valoare pozitivă la o substanță psihoactivă. După recoltarea probelor biologice, s-au întocmit actele în vederea efectuării de cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Apoi, în 23 mai, în jurul orei 00,15, în municipiul Mediaș, pe strada Calafat, polițiștii Biroului Rutier Mediaș au depistat o altă conducătoare auto a cărei testare cu aparatului Drugtest a indicat rezultat pozitiv la o substanță psihoactivă. Este vorba despre o localnică în vârstă de 19 ani, cercetată penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Similare