Preţul mediu pe metru pătrat al locuinţelor a crescut în medie cu 7,4% în primul trimestru din 2022, faţă de media ultimelor luni din 2021, având ca principali vectori de creştere Bucureştiul, alături de Sibiu, Ilfov, Braşov şi Oradea, unde majorarea preţurilor medii a depăşit 10%.

În fapt, creşterea fiecărui segment în parte (apartamente şi case) a fost de circa 9%-10% în primul trimestru, ea fiind „mascată” de creşterea puternică a ponderii caselor în total vânzări, potrivit Indexului imobiliar KIWI Finance, relatează adevarul.ro

Deşi ponderea caselor s-a situat sub 20% în căutările românilor pe platforma Storia.ro, ponderea acestora în tranzacţiile încheiate şi finanţate prin KIWI Finance a fost cu 10 puncte procentuale mai mare (peste 29%), chiar peste ponderea segmentului în ofertele de vânzare (de sub 26%). În 2021, ponderea caselor în total vânzări a fost de 26%, cu 3 puncte procentuale sub ponderea din primul trimestru din acest an. Cum casele au un preţ mediu/mp semnificativ mai mic decât în cazul apartamentelor, creşterea importantă a ponderii caselor în total vânzări a tras în jos preţul agregat per total locuinţe, mascând astfel avansul de 9%-10% atât pentru apartamente, cât şi pentru case.

Cum au evoluat preţurile în primul trimestru

După lansarea din ianuarie 2022 a Indexului imobiliar KIWI Finance, primul indice imobiliar calculat ca preţ mediu pe metru pătrat din tranzacţii finanţate cu credite ipotecare intermediate de companie, datele pe primul trimestru din 2022 arată o majorare cu 7,4% a preţului mediu/mp pentru locuinţe (apartamente şi case), până la 1.384 euro. Astfel, indicele de accesibilitate, calculat ca raportul dintre preţul mediu/mp şi salariul mediu net, a ajuns la o cotă de 1,85 la nivel naţional. Pentru Bucureşti, care are cea mai lichidă şi mare piaţă imobiliară din ţară, indexul KIWI Finance a urcat cu peste 10%, până la 1.640 euro/mp, în timp ce în Ilfov creşterea a fost de peste 13%, până la 1.246 euro/mp. Cel mai mare salt în primul trimestru s-a înregistrat în Sibiu, de aproape 20%, până la 1.271 euro/mp, în timp ce în Braşov creşterea trimestrială a fost de 13,5%, până la 1.256 euro/mp, iar în Oradea s-a consemnat un avans de 12,4%, până la 1.089 euro/mp.

Case cu 10% mai scumpe

Segmentul caselor a cunoscut în primul trimestru cea mai mare creştere a interesului confirmat prin tranzacţii în primul trimestru, ponderea acestora în total tranzacţii intermediate de KIWI Finance urcând la 29%, a doua cea mai mare pondere după cea a apartamentelor de 2 camere (34%) şi peste cea a apartamentelor de 3 camere (26%). La nivel naţional, preţul mediu al caselor a urcat cu 9,8%, la 1.188 euro/mp, aferent unui indice de accesibilitate de 1,5.

În Bucureşti, preţul mediu al caselor a scăzut surprinzător, cu 6%, până la 1.476 euro/mp, iar în Constanţa a scăzut marginal, cu 0,4%, la 1.008 euro/mp. În schimb, s-au consemnat creşteri impresionante în Braşov, (de 31,5%, la 1.168 euro/mp), în Cluj-Napoca (de 18,3%, la 1.548 euro/mp), Ilfov (de 15,1%, la 1.203 euro/mp) şi în Oradea (de 14,2%, la 1.117 euro/mp).

