Dan, un sibian în vârstă de 53 de ani, avea o viață activă și era sănătos. Joia trecută însă, a suferit un tragic accident în Sub Arini. Se plimba cu trotineta pe aleile parcului când, subit, s-a prăbușit la pământ, lovindu-se grav la cap. Acesta a intrat în stop cardio-respirator, însă echipajul medical din cadrul ISU Sibiu, venit la fața locului, a reușit să-l stabilizeze. Totul s-a desfășurat ca într-o cursă contracronometru, omul fiind apoi transportat la spital. Timp de patru zile, medicii de la Județean au făcut tot posibilul să-l țină în viață, însă în 23 mai a intrat în moarte cerebrală. Dan era un om cu suflet mare, care sărea mereu în ajutorul semenilor săi, potrivit persoanelor apropiate, care acum îi transmit ultimele gânduri. Tocmai de aceea, familia sa a luat decizia de a-i dona organele. În acest fel, trei vieți au putut fi salvate. Doctorii de la Spitalul Județean au prelevat rinichii, ficatul și corneea sibianului.

Sibianul care a salvat trei vieți

Despre Dan toată lumea are doar cuvinte de laudă. Era un angajat model la locul de muncă, acolo unde lucra de aproape treizeci de ani, era un prieten devotat și un om cu un suflet mare, care își ajuta, cu orice ocazie, semenii. Drumul său în viață a luat însă sfârșit în urma unui accident tragic petrecut joia trecută în parcul Sub Arini. Fiind o persoană activă, a plecat la o plimbare cu trotineta pe aleile parcului, iar la un moment dat a căzut la pământ. Polițiștii fac acum cercetări, sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a vedea care au fost circumstanțele în care s-a produs tragedia. (DETALII AICI).

Deși a fost transportat la spital și a fost lăsat pe mâini bune, Dan s-a stins. A intrat în moarte cerebrală, iar medicii nu au mai putut să-l salveze. Dar, fiindcă toată viața s-a dedicat comunității locale și și-a ajutat semenii, a făcut un ultim bine. Familia sa a fost de acord să doneze organele, rinichii, ficatul și corneea, altor persoane care luptă să trăiască.

Oamenii care l-au cunoscut trăiesc o dramă – „Un om blând, bun și vesel”

Oamenii care au avut ocazia să-l cunoască pe Dan îi transmit ultimele gânduri. Cu toții trăiesc o dramă, dar sunt și mândri fiindcă familia a avut puterea de a salva alte trei vieți, odată cu donarea organelor.

„Această postare este despre și pentru un bun coleg și prieten din copilărie. Este un strigăt de neputință în fața morții. Un om blând și bun, vesel de când îl știu. Postările lui, aici pe Facebook, majoritatea sunt despre a ajuta. Asta a făcut și acum, chiar dacă ne-a părăsit pentru totdeauna: a salvat trei vieți. În urma unui tragic accident petrecut pe o alee din parcul Sub Arini din Sibiu, parcul copilăriei noastre, Dan Liviu a pierdut lupta cu viața, dar rinichii, ficatul și corneea au fost prelevate, și astfel, 3 vieți vor fi salvate. Odihnește-te în pace, suflet bun! Ai lăsat în urma ta multă durere. Condoleanțe familiei și respect infinit pentru acordul dat în vederea salvării altor vieți”, spune o prietenă din copilărie.

„Mare Om, mare Caracter! Era o vorba de a ta, Dane! Despre oameni buni și frumoși la suflet, așa cum ai fost tu! Deși încă nu pot accepta că vorbim despre tine la trecut. Găseai un timp din timpul tău și o vorbă bună sau o glumă pentru fiecare. Mă rog la bunul Dumnezeu să te primească la dreapta Lui! Drum bun prieten drag către lumi mai bune”, a scris, un alt prieten, pe pagina sa de Facebook.

„Dumnezeu să te odihnească în lumea celor drepți, Dane. Un om cu suflet mare din toate punctele de vedere”, a mai scris o persoană.

Doliu la Apă Canal – Sibianul era subinginer

De aproape treizeci de ani, Dan era angajat la Apă Canal, acolo unde se ocupa de accesarea fondurilor europene, necesare dezvoltării Sibiului. Colegii lui își amintesc de el ca fiind un angajat model.

„Extrem de priceput și implicat, Dan și-a dedicat ultimii 29 de ani din viața sa proiectelor companiei Apă Canal Sibiu SA. A excelat și și-a dovedit iscusința în accesarea de fonduri europene necesare dezvoltării orașului nostru. Mereu cu zâmbetul pe buze, a avut capacitatea să transmită tuturor starea de bine și bucuria. Iubitor de oameni, Dan a ales mereu să ajute și să se implice în viața comunității locale”, transmite colectivul Apă Canal.

Similare