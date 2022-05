Alternosfera este una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din România. Membrii trupei sunt din Republica Moldova, dar de ceva timp s-au relocat la Sibiu, orașul pe care îl numesc acasă. Solistul Marcel Bostan a povestit, la Podcastu’ lui Pope, în contextul războiului din țara vecină, că are prieteni atât din Rusia, cât și din Ucraina, și speră că lucrurile se vor mai liniști.

Marcel Bostan, solistul trupei Alternosfera, s-a mutat împreună cu colegii lui la Sibiu. De loc din Republica Moldova, Marcel este cu gândul la prietenii lui din Ucraina și Rusia. „Sper ca prietenii din Rusia să nu se mai autocenzureze și sper ca prietenii din Ucraina să reușească să depășească criza asta, să rămână în viață și să-și refacă și reconstruiască țara. Sper ca Republica Moldova să rămână în continuare integrată spre spațiul cultural românesc și european și să nu fie folosită ca un petec de pământ care este utilizat în scopuri geopolitice”, a spus solistul trupei Alternosfera.

Decizia de a se muta în România și de „a evacua” studioul de la Chișinău a fost luată la scurt timp după ce a izbucnit războiul din Ucraina. Artiști fiind, au considerat că, orice s-ar întâmpla, nu ar fi putut să renunțe la procesele creative. „Părinții și fratele meu, rudele mele, au rămas la Chișinău. Noi cu o parte din trupă, când a început toată povestea asta urâtă cu războiul, am luat o decizie, să evacuăm studioul, fiindcă în momentul în care se agravează lucrurile (…) ți-ai luat valiza și ai plecat repejor. Nu vreau să proiectez un astfel de scenariu, dar noi am mers pe ideea că suntem artiști, avem niște condiții la care am lucrat ani de zile, iar studioul și echipamentele nu le poți evacua în două ore. Noi am mers pe varianta că, de fapt, casa este acolo unde e familia ta și studioul. Nu poți să întrerupi procesele creative. Împreună cu managementul a fost luată o decizie, iar cei care pot pleca, pleacă. Am avut de ales între București și Sibiu și am ales Sibiul. Ideea a fost să scoatem echipamentul, dar de prin 2018 am luat decizia să plecăm în România, fiindcă în mare parte, 99% din concertele Alternosfera sunt aici. Noi plecăm în concerte cu mult echipament, există formalități vamale, care perturbează procesele și așa a fost cel mai bine pentru toată lumea”, a mai spus Marcel Bostan.

Podcastu’ lui Pope poate fi urmărit integral și pe pagina de Facebook Ora de Sibiu:

