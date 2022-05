Pentru artiști, anii de pandemie au fost extrem de grei, mai ales din cauza lipsei concertelor. Dar, în toată această perioadă, s-au axat pe procesele creative, iar acum sunt gata să readucă bucuria pe marile scene. Este și cazul trupei Alternosfera care, din toamnă, va pleca în turneu prin toată țara, inclusiv în Sibiu, cu un nou proiect pentru teatru, cu piese vechi reorchestrate.

Solistul trupei Alternosfera, Marcel Bostan, a fost invitat la Podcastu‘ lui Pope, acolo a dezvăluit care sunt proiectele viitoare, vorbind și despre ce a însemnat pandemia pentru scena artistică.

„Este foarte bine că avem studioul, asta a fost salvarea noastră în pandemie. Inițial, primele câteva luni, au fost destul de grele, psihologic, în primul rând. Când ai un plan, știi câte concerte ai în următoarele 5, 6, 7 luni, când deja ai programate evenimente și există o ordine, iar într-o săptămână totul pică și se amână concertele… Aștepți o lună, două trei, vezi că nu o să fie festivaluri și concerte nici la anul și fluxurile financiare se opresc, evident că în primele luni de zile ești într-o conștientizare. Când primești o veste proastă, vine negarea, apoi negocierea și acceptarea. Prima măsură pe care am luat-o după 2-3 luni de stat acasă, am mers la studio și am zis să facem ceva”, a spus solistul.

În toată această perioadă, artiștii nu au stat pe loc. Au petrecut ore în șir în studio și, din pasiune, a ieșit un proiect, pregătit pentru teatru, cu piese vechi reorchestrate.

„Între timp am generat câteva proiecte interesante, am fost nevoiți să anulăm lansarea albumului. Trebuia să găsim o perioadă în care să-l lansăm. Am făcut un program cu orchestră, pregătit pentru teatru, iar de curând am lansat un filmuleț pe YouTube cu câteva piese. Practic am luat piese vechi, fiindcă sunt foarte multe care nu sunt cântate în concerte. Într-un concert cântăm un set de o oră jumătate, două ore, adică vreo 22-25 de piese, și dublu față de astea mai stau în spate și nu le poți cânta. Noi am spus că facem un proiect pentru teatre, am luat piese vechi, le-am reorchestrat, le-am făcut cu cvartet, cu chitară acustică, flaut, percuție. Urmează în luna septembrie, vom anunța în curând, o serie de concerte în toată țara. Inclusiv la Sibiu. E mai diferit, e alt vibe, dar departe de sine nu. Concertul este diferit de alte concerte Alternosfera”, a mai spus Marcel Bostan.

Podcastu’ lui Pope poate fi urmărit integral și pe pagina de Facebook Ora de Sibiu:

