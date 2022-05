Will Smith a intrat într-un con de umbră după incidentul de la decernarea premiilor Oscar, când l-a pălmuit pe prezentatorul Chris Rock. Acum, însă, el a dezvăluit că a avut o premoniție că-și va pierde banii și își va ruina cariera.

În cadrul unui interviu cu David Letterman, Will Smith, în vârstă de 53 de ani, a mărturisit că a avut o premoniție că-și va pierde banii și cariera înainte de a-l pălmui pe Chris Rock. Potrivit Yahoo.com, totul s-a petrecut în pauza de doi ani a actorului, timp în care acesta a fost în concediu în Peru și a luat parte la 14 sesiuni ayahuasca, relatează filmnow.ro

”Una dintre experiențe a fost printre cele mai vindecătoare din viața mea.”, a povestit actorul, continuând: ”Am băut, stăteam acolo și dintr-o dată am văzut cum toți banii mei zburau, cum casa mea se îndepărta, iar cariera dispărea.”, a mai povestit el.

Totodată, actorul a continuat șirul mărturisirilor: ”M-am chinuit să-mi iau înapoi banii și cariera, dar întreaga mea viață este distrusă. Sunt acolo și nu-mi vine să cred, dar aud o voce care-mi spune: ”Asta este. Asta este viața!”

Mai mult de atât, Will Smith a povestit că în timpul acelei ședințe, el și-a îndreptat atenția și către fiica lui, pe care a auzit-o cerându-i ajutor.

”Am încetat să-mi mai pese de bani, voiam doar să ajung la Willow. Nu m-am gândit nici la casă, nici la carieră. Eram acolo și o auzeam pe Willow strigându-mă.”, a mai spus actorul, dezvăluind că acea premoniție l-a făcut să înțeleagă ”că se poate descurca cu orice s-ar întâmpla în viața lui.”

”Pot să accept să pierd o persoană, pot să accept că ceva merge rău în viața mea, pot să accept orice în căsnicia mea, pot să mă descurc cu orice îmi oferă viața.”, a mai spus actorul.

Cum s-a petrecut incidentul de la Oscaruri

Cu câteva secunde înainte să prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunându-i că abia aşteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului „G.I. Jane”, un lungmetraj regizat de Ridley Scott în 1997 şi în care rolul principal a fost jucat de Demi Moore, care s-a ras pe cap pentru această interpretare.

Jada Pinkett Smith apare în public cu capul complet ras începând de anul trecut, după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

La scurt timp după ce l-a pălmuit pe Chris Rock, Will Smith și-a cerut scuze public. „Glumele pe seama mea fac parte din meserie, însă o glumă despre starea medicală a (soţiei mele) Jada a fost prea mult pentru mine de suportat şi am reacţionat emoţional. Aş dori să-mi cer scuze în mod public faţă de tine, Chris. Am întrecut măsura şi am greşit. Sunt jenat şi acţiunile mele nu sunt un etalon al bărbatului care doresc să fiu. Nu există loc pentru violenţă într-o lume a iubirii şi bunătăţii”, a scris Smith într-o postare pe Instagram.

