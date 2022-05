Sindicatul Național al Polițiștilor din România DECUS a criticat aspru declarațiile făcute de primarul Sibiului, Astrid Fodor, în ședința Consiliului Local de joi. Fodor a spus, întrebată fiind dacă se vor găsi soluții pentru eficientizarea poliției locale, că „altă poliție nu prea mai vede pe străzi” și că ar trebui trase la răspundere și celelalte instituții abilitate să asigure ordinea și liniștea publică.

Fodor: „Pe străzi nu se vede decât Poliția Locală”

Eficiența poliției locale a fost unul dintre subiectele de discuție din ultima parte a ședinței Consiliului Local de joi. Întrebată fiind de către consilierul din partea USR, Raul Apostoiu, dacă există un plan de măsuri pentru a eficientiza activitatea poliției locale în privința parcărilor neregulamentare, primarul Fodor a declarat că există și alte instituții abilitate să aplice legea și că agenții de la Locală sunt singurii pe care îi vede pe străzi. „În ceea ce privește eficiența Poliției Locale, sunt cazuri izolate, dar nu putem acuza Poliția Locală că nu este eficientă. Dacă urmărim, pe străzi nu se vede decât Poliția Locală. Poliția Locală este pe toate străzile, în toate cartierele, în rest eu nu prea văd altă poliție pe străzi, deși ar trebui să mai fie și alții, că nu există numai Poliție Locală. Așa că aceste incidente o să le analizăm să vedem, sunt izolate, de fiecare dată le discutăm cu Poliția Locală. Dar în ceea ce privește criticile aduse eficienței, poate mai adresați critici și altor instituții care ar trebui să aibă grijă de ordinea și liniștea publică și de problemele de circulație din municipiul Sibiu”, a spus Astrid Fodor la finalul ședinței.

DECUS: „Și-a vărsat frustrările asupra Poliției Române”

În urma acestor declarații, polițiștii de la sindicatul DECUS au criticat-o aspru, spunând că Fodor „își varsă frustrările asupra Poliției Române” și că a găsit „o ocazie bună de a arunca cu noroi”.

„Interpelată fiind despre oarece deficiențe din activitatea Poliției Locale din Sibiu, Astrid Fodor, primărățoaica de la Sibiu, alege un răspuns prin care să își verse frustrările și asupra unei alte instituții, Poliția Română. Da, sigur, în Sibiu sunt anumite probleme din competența administrației publice locale, ce țin de infrastructură, de lipsa locurilor de parcare, de cuadratura Venus-Neptun, de fermentația butirică sau de dentiția cleștelui papagal. Toate motivele sunt obiective, firește, o ocazie bună însă de a arunca cu niscaiva noroi în cei pe care <<îi iubește>>”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook SNPR DECUS.

DECUS: „Unde își are rădăcinile această ranchiună?”

Sindicaliștii de la DECUS spun că, prin declarațiile făcute, Astrid Fodor a speculat o întrebare pentru a răspunde cu o acuzație nefondată și nejustificată. Aceștia spun că „veninul” îndreptat asupra Poliției Române are rădăcini mai vechi.

„Știm însă că orice mizerie aruncată pe gură în spațiul public nu este incriminată dacă este emanată de un politician, fiind considerată opinie politică. Așa că madam Astrid poate continua să scuipe, aidoma pistolului cu bule de șampon, înlocuite de venin. Veninul îndreptat asupra Poliției Naționale și mai mult, asupra polițiștilor sibieni, ar putea fi generat oare de faptul că acum doi ani primăreasa a avizat negativ un miting al polițiștilor în centrul municipiului Sibiu, acordând simultan aviz pozitiv însă unora cu trei pancarte care manifestau pentru acordarea recreației sateliților? Sau poate că frustrarea domniei sale, fruntașă urmașă a dulapului negrăitor, își are rădăcinile în faptul că Sindicatul Național al Polițiștilor din România DECUS (cei cărora nu le-a permis să își strige nemulțumirile în stradă) au câștigat definitiv în instanță procesul prin care au cerut și despăgubiri? Unde își are rădăcinile această ranchiună care observăm că o obsedează pe Astrid? Cât va continua să răspundă la întrebări de genul <<de ce nu vă faceți treaba în interesul celor care v-au ales>> cu răspunsuri șablon de tipul <<da, dar nici Poliția Națională nu prinde hoți>>! (…) De ce nu vă vedeți de pătrățica dumneavoastră administrativ-teritorială, doamna Astrid, și vă macină grija de alte instituții ce nu sunt în subordinea primăriilor? V-ați fi dorit ca Poliția Națională să vă fie sub stilou, așa-i? Continuați să visați, doamna Astrid!”, se mai arată în postare.

