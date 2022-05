Cei peste 30 de copii cu dizabilități de la Centrul Speranța și-au făcut prieteni noi. Câțiva studenți la Facultatea de Medicină din Sibiu i-au vizitat mai bine de o lună, iar la final activitățile făcute cu cei din centru le-a adus acestora zâmbetele pe față. Acesta a și fost scopul proiectului, după cum îi spune și numele- ”Terapie cu zâmbete”.

Proiectul a fost gândit de cei din cadrul Societății Studenților Mediciniști Hipocrates Sibiu. Tinerii au pus la punct toate detaliile pentru a ajunge la inimile copiilor cu dizabilități.

”Am făcut acest proiect pentru a încerca să rupem cât se poate de mult din barierele dintre copiii cu dizabili8tăți și lumea exterioară. Am fost 21 de voluntari de la medicină și farmacie care ne-am implicat. Timp de o lună i-am vizitat pe copiii din centru, ne-am jucat cu ei, ne-am împrietenit. Apoi, la final, am avut activitățile de terapie prin muzică, artă, joc, am făcut și un picnic împreună. Copiii au reacționat foarte bine, au fost foarte bucuroși, pentru ei este foarte important să interacționeze și cu alți oameni din afara centrului, răspunsurile din partea lor au fost foarte bune”, spune Daiana Vana, unul dintre voluntari.

Și tocmai pentru că cei mici s-au simțit atât de bine, mediciniștii vor să reia proiectul. Dar, pentru asta au nevoie de sprijin. ”De data aceasta cu fonduri ne-a ajutat părintele Radu Garbacea de la Parohia din Ștrand, iar pentru terapia prin muzică o doamnă profesoară de la Liceul de Artă și un elev de clasa a I-a. Dar, pentru proiectele viitoare avem din nou nevoie de fonduri pentru a le cumpăra copiilor mici atenții, pentru picnic și materialele folosite la pictură. Cine dorește poate dona și jucării pentru copiii din centru”, spune Daiana.

