Zeci de copii din Sibiu s-au întors acasă, de la o competiție de înot organizată în Alba Iulia, cu douăzeci și două de medalii. Sportivii sibieni au reușit să cucerească podiumul în weekend, obținând rezultate spectaculoase. Pregătirea lor a fost reluată în urmă cu doar un an, deoarece, în pandemie, bazinele private au fost închise. Singurul bazin unde s-ar fi putut pregăti, Olimpia, s-a închis și el, astfel că micuții s-au antrenat „pe uscat”, în parc.

Înotătorii sibieni, băieți și fete cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, au cucerit 22 de medalii la „Cupa 1 Iunie”, competiție care s-a desfășurat, în 28 mai, în Alba Iulia. Micii sportivi au concurat cu alți copii din Hunedoara, Timișoara, Arad, Târgu Mureș, Reșița și Alba Iulia. Antrenorii Bogdan Rău, Mirela Păușescu și Raluca Răulea au fost cei care i-au pregătit și îndrumat pe copiii sibieni de la CSS Sibiu și CSM Sibiu.

„La această competiție au luat startul peste 280 de sportivi de la zece cluburi. Băieții au vârste cuprinse între 7 și 14 ani, iar fetele între 7 și 13 ani. Lotul nostru de sportivi a reușit să cucerească 22 de medalii!”, transmit cu mândrie antrenorii lor.

Iată performanțele copiilor din Sibiu:

Găndilă Cristian (7 ani):

Locul 3 – 50 Bras

Locul 3 – 50 Craul

Bojor Dominic (9 ani):

Locul 1 – 50 Spate

Locul 2 – 50 Fluture

Locul 2 – 50 Craul

Olaru Vlad (9 ani):

Locul 2 – 50 Spate

Locul 3 – 50 Craul

Nisipeanu Ioan (10 ani):

Locul 1 – 50 Fluture

Opriș Andrei (10 ani):

Locul 2 – 50 Fluture

Chircu Andrei (10 ani):

Locul 2 – 50 Spate

Pițu Răzvan (11 ani):

Locul 2 – 100 Bras

Stroe David (12 ani):

Locul 3 – 100 Bras

Păușescu Tina (7 ani):

Locul 3 – 50 Craul

Banciu Emma (8 ani):

Locul 2 – 50 Craul

Locul 3 – 50 Spate

Piloiu Anastasia (10 ani):

Locul 2 – 50 Liber

Peter Sofia (11 ani):

Locul 2 – 100 Craul

Giuran Sara (13 ani):

Locul 2 – 100 Spate

Opriș Anda (13 ani):

Locul 1 – 100 Spate

Locul 1 – 100 Craul

Locul 2 – 100 Bras

Locul 3 – 100 Fluture

Clasări pe locurile 4 – 6 au mai avut urmatorii sportivi: Mutu Matei (10 ani), Vancea Alexandru (12 ani), Giușcă David (13 ani), Pălăștea Antonia (10 ani), Rus Veronica (10 ani), Jalbă Bianca (10 ani), Voievodă Maria (7 ani), Cazacu Iulia (7 ani), Mălai Amalia (12 ani), Bogdan Ana (12 ani) și Tichindelean Sofia (13 ani).

Antrenor: „În pandemie, copiii s-au pregătit pe uscat”

Performanțele copiilor la această competiție, dar și la campionatele naționale, sunt absolut spectaculoase. În Sibiu nu există un bazin olimpic unde să se poată pregăti, astfel că antrenorii cluburilor desfășoară activitățile în bazine private. În pandemie a fost cu atât mai rău. Bazinul Olimpia tocmai ce se închisese, iar cele private au pus lacătul pe ușă din cauza restricțiilor. Sportivii s-au văzut nevoiți să se antreneze pe „uscat”.

„Performanțele de acum, de la Cupa de la Alba Iulia, de la Campionatele Naționale Școlare din Baia Mare, unde am luat 6 medalii și de la Campionatele Regionale din aprilie, au fost impresionante. Noi, în pandemie, nu am avut un bazin, astfel că pregătirea a fost reluată în urmă cu doar un an de zile. În 2020, copiii s-au pregătit pe uscat, în Sibiu nu au avut unde să facă pregătire la un bazin. Anul trecut, în martie, am reușit să facem pregătirile lotului de înotători de la CSS și CSM Sibiu în apă la Aria. Rezultatele sunt pe măsură, neașteptat de bune pentru condițiile pe care le avem la ora actuală în Sibiu”, spune Bogdan Rău, antrenor înot.

Părinții fac mari eforturi pentru a susține pasiunea micilor înotători, iar cluburile sportive oferă și ele un sprijin financiar pentru a exista, în continuare, performanțe.

„Neavând un bazin olimpic, căci Bazinul Olimpia s-a închis de un an de zile, înotătorii se pregătesc la Aria cu un mic ajutor financiar din partea Clubului Școlar Sibiu, de aproximativ 20%, iar restul costului este suportat de părinți. Practic, copiii fac performanță pe banii lor. Cluburile din țară, și dintre cele care au venit în weekend la Alba Iulia, toate au bazine în orașele lor și nu și-au întrerupt activitatea în pandemie decât în cele două luni de stare de urgență. Toți au reluat pregătirile în iunie 2020, numai la Sibiu nu a fost așa, fiindcă nu aveam unde. Bazinul Olimpia era închis, nu îndeplinea condițiile impuse de normele Covid, așa că ne-am antrenat în parcul Sub Arini, am făcut înot pe uscat”, mai spune antrenorul.

Urmează Campionatele Naționale

Unsprezece înotători din Sibiu visează să ajungă pe podium la Campionatele Naționale din iunie. Aceștia se pregătesc pentru a face performanță. „Avem șase sportivi calificați la Campionatele Naționale de Copii de la Brașov din 10-12 iunie și încă cinci sportivi calificați la Campionatul Național de Cadeți (12-14 ani) de la Târgoviște din 20-24 iunie. Acolo vin cei mai buni înotători din țară”, spune Bogdan Rău, antrenor înot.

Similare