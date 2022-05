Peste 50 de sibieni au format o coadă constantă luni, în fața sediului Pink Post din cartierul Ștrand. Cu toții au primit avize poștale pentru a ridica diferite lucruri de la sediul firmei. Doar că intervalul orar în care se poate face asta este foarte scurt, iar oamenii spun că au fost chemați aici din tot orașul, așa că inevitabil au de așteptat și câte o oră.

Cei care luni s-au așezat la coadă au fost foarte nemulțumiți. În primul rând, spun ei, avizele au fost lăsate în poștă, fără a fi anunțați de cineva. ”Am găsit avizul în poștă și pentru mine, și pentru soția mea, pentru carduri de sănătate. Ea este bolnavă, nu iese din apartament. Dacă nu eram eu nu ar fi știut de aviz, pentru că nu a bătut nimeni la ușă, nu a sunat la interfon să te anunțe. Eu știu că asta e procedura”, spune un sibian care aștepta la coadă.

Bărbatul spune că locuiește în Hipodrom, dar a fost chemat la sediul Pink Post de pe strada Bihorului nr. 8, din cartierul Ștrand. ”Pe aviz scrie că ai la dispoziție trei zile lucrătoare să ridici coletul, din momentul primirii avizului. Și se poate veni doar între 10 și 14, adică trei ore de pe zi, ceea ce este foarte puțin. Așa că se formează aceste cozi interminabile. Sunt zeci și zeci de oameni la coadă. Eu am intrat și când am plecat coada era mai lungă decât atunci când am venit”, spune sibianul.

O altă sibiancă ce așteaptă la coadă este nemulțumită de serviciile Pink Post. ”Luna trecută am primit aviz, când am venit era factura de la electrica. Nu înțeleg de ce nu o trimit în poștă și te cheamă lună de lună să o ridici tu. Acum am primit alt aviz, dar pentru ceva trimis de la Primăria Sibiu. Faptul că această corespondență nu îți vine în poștă și trebuie să vii tu să o ridici nu este normal. Programul de ridicare este foarte scurt și în timpul programului de lucru. Lună de lună, trebuie să îți iei liber o oră ca să vii aici să stai la coadă. Apoi, despre faptul că ai primit un aviz nu te anunță nimeni. Îl găsești…sau nu, în poștă”, spune sibianca.

Reprezentanții poștei private Pink Post spun că aglomerația este generată de un proiect al direcției fiscale din primăria Sibiu care trimite scrisori recomandate cetățenilor. ”Noi distribuim atât trimiteri simple, care ajung în cutiile poștale, cât și recomandate. Dacă cetățeanul nu este găsit la domiciliu îi este lăsat un aviz. Noi nu primim numerele de telefon ale cetățenilor, ca să poată fi sunați și anunțați. În contractul pe care îl încheiem cu clienții se specifică și cât timp ținem scrisorile la noi. Pot fi 3 zile, 7, 10, atât cât cere clientul, nu noi stabilim acest lucru. În această perioadă se creează aglomerație pentru că cele mai multe recomandate sunt de la Primăria Sibiu. Avem acest proiect cu ei, sunt trimiteri de la direcția fiscală. Nu știu ce conțin plicurile, dar cerința din contract este să fie recomandate. Astfel că cei care nu sunt găsiți acasă primesc avizul, la fel cum se întâmplă și în alte cazuri. Cei care nu se pot încadra în cele trei ore de program cu publicul sunt serviți și în afara acestora, pentru că la birou e mereu cineva. Dar, avem și alte activități pe teren și de aceea este nevie de stabilirea unui program”, spune Gabriela Balla, manager regional Pink Post.

Similare