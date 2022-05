În urma evenimentelor de marți, 31 mai, din cadrul USR și a demisilor anunțate de 5 europarlamentari, organizația USR Sibiu face următoarea precizare:

Suntem pe scena politică națională și locală din 2016, am plecat cu o mică echipă care a obținut un deputat USR de Sibiu, apoi am crescut, împreună cu colegii de la PLUS cu care am fuzionat. Avem în județ un primar și 61 de consilieri locali si 4 consilieri judeteni, în municipii, urbanul mic și rural, un prim eșalon de aleși în administrația publică locală care acționează pentru schimbări benefice și necesare în comunitățile lor. Ne-am propus ca în 2024 reprezentarea în teritoriu să crească semnificativ, iar pentru aceasta închegăm echipe de oameni buni și competenți.

În aceste zile la Sibiu avem alegeri interne, iar candidații vin cu propuneri unitare si echilibrate pentru ca USR să devină o alternativa viabilă oricărui opozant politic.

“Nu am intrat în politică pentru o persoană anume, anul trecut am fuzionat și Sibiul este un bun exemplu. Mi-am depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Filialei Județene tocmai pentru că eu cred în USR si cred în colegii mei de la Sibiu. Împreună putem arăta că suntem soluția pentru 2024 în administrația locală și nu numai!”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu, președinte USR Sibiu.

De la sute de partide, fuziuni, aripi radicale sau conservatoare, desființări și turism politic, în prezent Parlamentul este dominat de o coaliție cu o majoritate îngrijorătoare pentru sănătatea unei democrații, iar valorile contemporane europene sunt amenințate de curentele extremiste.

Partidele de orientare europeană, cu principii și valori autentic liberale trebuie să mențină echilibrul fragil și să nu îngăduie o întoarcere spre întuneric.

Considerăm că libertatea individuală este un drept fundamental și, în pofida regretului că o parte din colegii noștri au decis să aleagă o altă cale, ne rămân experiențele și cele învățate împreună.

