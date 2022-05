Dan Raica, administrator special la clubul FC Hermannstadt a vorbit despre situația financiară a sibienilor, lotul pentru sezonul viitor și despre modernizarea stadionului din Parcul Sub Arini.

De asemenea, oficialul sibian s-a referit la sprijinul primit din partea autorităților locale și de la unele firme din județ, printre care Con-A, Transgaz și Romgaz.

Administratorul special al AFC Hermannstadt, despre rămânerea lui Dănuț Coman și Marius Măldărășanu

Sincer, mai sperați la promovarea directă înaintea meciului de la Cluj? ”U” avea nevoie de un meci egal sau o victorie pentru a vă trimite la baraj și era susținută din tribune de este 20.000 de suporteri…

Sincer, speram și îmi doream acest lucru, să trecem cu bine peste acest hop, meciul din deplasare cu ”U” pentru ca, în ultima etapă să fim la mâna noastră cum se spune, promovarea directă să depindă doar de noi, de rezultatul din partida cu Steaua (n.a. – 0-0 s-a terminat meciul cu Steaua, suficient pentru a se menține deasupra Universității Cluj și a termina sezonul pe locul 2 în play-off-ul Ligii 2, direct promovabil). Acest grup valoros de jucători și de antrenori pe care a reușit Dani Coman să-l strângă în jurul lui merita această promovare directă.

Pentru că veni vorba, care e situația președintelui Dani Coman, continuă la Sibiu?

Am văzut în mass-media că a fost dat ba pe la CFR Cluj, ba pe la FC Brașov (n.r. – Chiar Coman a recunoscut la finalul sezonului că a fost ofertat de ambele cluburi). Dani Coman a dat dovadă de mare caracter în momentul în care a decis să continue alături de noi până la finalul sezonului, să-și ducă munca începută la Sibiu până la capăt, chiar dacă încă din timpul sezonului s-a vorbit despre acea ofertă de la campioana CFR. Nu știu cu adevărat dacă au fost discuții în acest sens, acest lucru nu mă privește, dar îl apreciez pentru faptul că a rămas pe loc și nu numai, a contribuit din plin la îndeplinirea obiectivului, revenirea lui Hermannstadt în Liga 1. Revenind, cred că, dacă vom reuși să strângem bugetul necesar pentru viitorul sezon de Liga 1, Dani Coman va continua la FC Hermannstadt și va dovedi, dacă mai e cazul, că este unul dintre cei mai buni conducători de club din țară.

Dar Marius Măldărășanu, rămânerea lui depinde tot de buget?

Este normal să conteze într-o oarecare măsură bugetul, pentru că un antrenor are nevoie de liniște în vestiar, ori dacă sunt datorii mai mari la jucători, atunci numai liniște nu e. ”Măldă” a avut o misiune dificilă, aceea de a alcătui repede un lot și de a face echipa să joace în scurt timp. A făcut un lucru extraordinar, nu știu câți antrenori ar fi putut face asta așa de repede. De altfel, după ’89 încoace, cazurile de echipe care au revenit în elită după numai un an de la retrogradare sunt rare, cred că le putem număra pe degetele de la mâini (n.r. – Deloc adevărat. Sunt o mulțime de echipe care au revenit în Liga 1 după doar un an, aceeași informație greșită spunând-o și Dani Coman). ”Măldă” e sub contract cu echipa, i s-a prelungit automat înțelegerea odată cu promovarea și sper să continue alături de noi.

Dan Raica speră la un buget decent pentru FC Hermannstadt



Sunt speranțe să strângeți un buget de Liga 1? Știți cum e, la Sibiu oamenii de afaceri nu s-au prea înghesuit să susțină sportul, în general, sau fotbalul, în special…

Pentru prima dată avem speranța că vom reuși să alcătuim un buget cât de cât consistent, astfel încât să nu mai existe probleme de ordin financiar la echipă, pe parcursul sezonului. În momentul în care echipa a retrogradat, situația a devenit nu complicată, foarte complicată, pentru că exemplele de echipe care, după ce au retrogradat, fie au luat calea ”C”-ului, fie s-au desființat. Lumea ne privea cu ochi șceptici, dar odată cu venirea lui Dani Coman, a lui ”Măldă”, odată cu formarea unui lot competitiv și, mai ales, odată cu apariția rezultatelor bune și reaprinderea speranței că se poate reveni rapid în Liga 1, lucrurile s-au mai schimbat. Iar acum, avem destule semnele că va fi bine. Autoritățile locale și județene s-au implicat și avem promisiunea că o vor face și în viitor, în sezonul următor. În plus, sunt câțiva oameni de afaceri locali care iubesc sportul, fotbalul în special, și care s-au implicat mult în ultima perioadă la FC Hermannstadt. Sperăm ca acestora să li se alăture și alții, pentru că, din punctul meu de vedere, Sibiul va trebui reprezentat la alt nivel în fotbalul românesc odată cu revenirea în elită și mai ales odată cu apariția noului stadion, care va fi unul dintre cele mai moderne din țară.

Se tot vorbește de Transgaz, de Romgaz, ba că cei de la Con-A, care reconstruiesc stadionul din Parcul Sub Arini, ar intenționa să preia clubul, în Liga 1. Ce e adevărat, ce e fabulație?

Încep cu ultima parte, cea legată de Con-A. Nu a fost în discuție preluarea clubului de către Con-A, doar ne-au ajutat la un moment dat cu o anumită sumă de bani, într-un moment în care aveam mare nevoie. Le mulțumim pentru acest ajutor și sperăm să nu fie ultimul din partea lor (zâmbește).

Romgaz, Transgaz?

Despre Romgaz nu pot da vreun răspuns, dar în ceea ce privește Transgaz-ul, ne-a ajutat foarte mult cu contractul de închiriere a stadionului, fără de care am fi avut probleme mari în obținerea licenței (n.r. – Este vorba despre stadionul din Mediaș, unde FC Hermannstadt și-a disputat meciurile considerate pe teren propriu).

E îmbucurător să auzim că sunt și companii care n-au uitat că trebuie sprijinit și sportul și tare ar fi bine să le urmeze exemplul și altele…

Într-adevăr, ni s-au alăturat mai multe firme decât de obicei, dar și persoane fizice, oameni de afaceri, care au pus umărul la acoperirea unor cheltuieli pe care le-am avut, în special legate de salarii și de primele de joc promise băieților. Este vorba de Green Grid, Casa Albă Independența, Con-A, Marquardt, Biotehnik, Kuka, Sobis, Prodal, Kindred Limited… Astea-mi vin în minte pentru moment, dar au mai fost și altele, sper să nu se supere reprezentanții lor că nu i-am pomenit acum. Despre sume, nu cred că ar fi cazul să vorbim cu această ocazie. Le mulțumim tuturor și, așa cum am mai spus, ne-am bucura să li se alăture și altele.

Trebuie neapărat aici să enumerăm și oamenii direct implicați, partenerii care au susținut cu sume foarte mari clubul, cum ar fi Ștefan, Claudiu, în primul rând, precum și Albert, Gabi, Hanz, Peter și Ovidiu.

Pantea pleacă, Paraschiv își dorește să continue. Petrescu, Opruț și Stoica au semnat prelungirea

Ce jucători sunt la final de contract și nu vor mai continua și în noul sezon cu FC Hermannstadt?

Împrumutul lui Pantea a ajuns la final, iar evoluțiile avute de el l-au readus în vederea celor de la FCSB. Am văzut declarațiile făcute de Meme Stoica și probabil că el se va întoarce de unde a venit. Pentru noi, a fost un mare câștig, el nu numai că a jucat aproape meci de meci titular ca fundaș dreapta, dar a și dat satisfacție. Dovadă că e luat în calcul pentru sezonul viitor la FCSB.

În momentul de față nu sunt alți jucători care să ne părăsească, din câte știu eu cel puțin.

Din câte știu, mai erau câțiva la final de contract, dacă nu mă înșel, printre ei se numără Petrescu, Opruț și Ionuț Stoica. Care e situația lor?

Atât Petrescu, cât și Opruț și Stoica au semnat în continuare cu FC Hermannstadt. Sunt jucători importanți pentru echipă, care au contribuit decisiv la promovare și e normal să ne dorim să continue alături de noi.

Daniel Paraschiv e un alt jucător împrumutat, de la campioana CFR Cluj. Rămâne și în continuare?

Din câte știu eu, el și-ar dori să continue alături de noi și urma să i se propună să semneze cu FC Hermannstadt. Cred că îl vom vedea și la anul în tricoul echipei noastre, dar bineînțeles că este nevoie și de o înțelegere cu CFR, echipa de care el aparține, de fapt. Repet, din câte știu, Daniel ar vrea să rămână la Sibiu pentru că s-a simțit foarte bine aici, deși nu e de mult timp la FC Hermannstadt. Este un atacant de care avem nevoie, a dovedit-o că este un golgheter pur-sânge.

Obiectivul: menținerea în Liga 1 cu un lot format în mare parte din jucătorii care au dus greu în Liga 2

Aveți creionată proiecția pentru sezonul viitor, mă refer la staff, lot, obiectiv…

Așa cum am mai spus, cred și sper ca Dani Coman și Marius Măldărășanu, cu stafful lui, să continue munca începută la Sibiu, deci la nivelul conducerii executive și a băncii tehnice ne dorim continuitate. În ceea ce privește lotul, în marea lui majoritate ne vom baza pe jucătorii care au dus greul în sezonul recent încheiat, pentru că este un nucleu bine sudat, sunt jucători cu experiență și la nivelul primului eșalon, iar omogenizarea ar fi un atu al nostru, în comparație cu unele formații care schimbă lotul din temelii an de an, cum se întâmplă de multe ori la echipele din fotbalul românesc. Probabil că vor fi făcute și câteva transferuri pe posturile pe care consideră stafful tehnic că are nevoie de întăriri. Dar, în mare, rămân cam aceiași, probabil mai puțin Pantea, deși noi l-am dori în continuare la FC Hermannstadt. Depinde de ce își dorește și clubul de care aparține, FCSB.

În ceea ce privește obiectivul, cred că este unul de bun simț, normal în cazul unei nou-promovate, menținerea în Liga 1. Desigur, dacă vom prinde un culoar favorabil, nu ne dăm în lături, vom încerca să profităm din plin, dar e bine să nu ne îmbătăm cu apă rece, cum se spune. Ar fi foarte important pentru primul an de la revenirea în Liga 1 să reușim să rămânem acolo, iar după aceea, vom vedea ce va mai fi.

Sprijin din partea autorităților

Ați pomenit, la un moment dat, de implicarea autorităților județene la echipă. Cum a fost primită promovarea de acestea, dar și de autoritățile locale, pentru că le-am văzut, la ultimul meci, cel cu Steaua, când ați sărbătorit promovarea, la tribuna oficială a stadionului din Mediaș, atât pe primarul Sibiului, Astrid Fodor, cât și pe președintele Consiliului Județean, Daniela Cîmpean? Au existat reacții?

Ne-am bucurat de faptul că, în ultima vreme, avem dialog și sprijin din partea autorităților, atât cele locale, cât și cele județene. Vă dați seama că o astfel de performanță, promovarea, de fapt revenirea în Liga 1 nu poate decât să fie aplaudată. Autoritățile locale, prin Agenda Cultural-Sportivă, agendă pe care ne-au fost aprobate unele proiecte și nouă, și Consiliul Județean s-au implicat financiar la echipă și le mulțumim doamnei primar Astrid Fodor și doamnei Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean, pentru susținere. Eu unul, consider că atât cei din Consiliul Local, cât și din Consiliul Județean au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a o ajuta pe FC Hermannstadt în acest sezon.

Nu puteam încheia fără să întrebăm ce se mai întâmplă cu insolvența?

Vă pot spune că a fost depus planul de reorganizare a clubului și că ne dorim să ieșim cât mai repede din acest impas financiar. Au mai trecut și alte cluburi prin așa ceva, cum s-au descurcat ele, unele fiind într-o situație și mai dificilă decât a noastră, ne vom descurca și noi. Sunt convins că o vom scoate cu bine la capăt și echipa, de fapt clubul va reveni pe lini a de plutire.

Se tot vorbește de datorii de aproape 6 milioane de euro. În fapt, până la urmă ce datorii trebuie să achite clubul pentru a trece cu brio de insolvență?

Suma o regăsiți în planul de reorganizare, care este făcut public. Sperăm să reușim să trecem cu brio și să achităm ceea ce este necesar pentru a ieși cât mai repede din insolvență. Vă pot spune că o parte din plăți au fost deja făcute, am plătit datoriile pe care le-am avut la stat pentru a putea obține licența pentru Liga 1.

Reunirea echipei sibiene, peste o săptămână

Când este programată reunirea echipei?

Băieții sunt în vacanță până pe 6 iunie, deci vacanța e cam pe sfârșite, ar mai fi o săpămână până la reunire. Timpul e scurt, pentru că noul sezon va debuta la jumătatea lunii iulie, deci ar fi șapte săptămâni de pregătire până la primul meci din noua ediție de campionat.

Vă veți pregăti doar în țară, sau aveți programat și un cantonament în afară, ca de obicei?

Se dorește plecarea într-un cantonament în Slovenia, dar încă nu este nimic bătut în cuie. Probabil în primele zile de la reunirea lotului va fi stabilit și acest lucru.

Când sperați să jucați pe noul stadion?

Sperăm să jucăm cât mai repede, să prindem cel puțin 15 meciuri acasă în sezonul următor. După atâta pribegie, ba la Târgu Mureș, ba la Pitești, Cluj-Napoca sau Mediaș, ar fi timpul ca FC Hermannstadt să se întoarcă acasă cu adevărat. O vrem noi, ci siguranță de-abia așteaptă și suporterii, iar la cum arată noul stadion al Sibiului, cred că fiecare meci va fi o sărbătoare pentru noi toți la un loc, staff, jucători și fani.

