Palatul Parlamentului, cunoscută înainte de Revoluție sub denumirea de Casa Poporului, este în prezent a doua cea mai mare clădire ca suprafață din lume după clădirea Pentagonului, cea mai scumpă clădire administrativă, dar și cea mai grea clădire din lume. Măsoară 270 metri lungime şi 240 metri lăţime, are 86 metri înălţime şi 92 metri adâncime. Toate acestea, pe o suprafaţă de 66.000 m². Are 9 nivele la suprafaţă şi alte 9 subterane.

Din dorința fostului șef de stat, Nicolae Ceaușescu, Palatul Parlamentului a fost realizat din materiale 100% româneşti, care valorează o avere. În Palatul Parlamentului se regăsesc 1.000.000 m³ de marmură, 5.500 tone de ciment, 7.000 de tone de oţel, 20.000 de tone de nisip, 1.000 tone de bazalt, 900.000 m³ de esenţe de lemn, 3.500 de tone de cristal, 200.000 m³ de sticlă, 2.800 de candelabre, 220.000 m² de covoare şi 3.500 m² de piele. Toate aceste materiale au trecut prin mâinile a peste 700 arhitecţi şi aproximativ 20.000 muncitori, care au lucrat în trei ture, 24 ore pe zi. Concret, se cunoaște faptul că un număr de 20.000 de muncitori au lucrat pentru a pune bazele Casei Poporului, dar numărul de persoane care se estimează că ar fi participat la ridicarea acestei clădiri este în jur de 100.000.

Cristalul de Mediaș – „vedetă” în Palatul Parlamentului

Mai puțin cunoscut este faptul că, mare parte din materialele folosite la înfrumusețarea celei mai impunătoare clădiri din România au fost aduse din județul Sibiu, din zona Mediaș și Cisnădie.

În interiorul Casei Poporului există mai multe săli de conferință decorate în sculpturi de marmură și decorate cu candelabre de dimensiuni enorme din cristal.

Sala C. A. Rosetti este sala de spectacole a Centrului Internațional de Conferințe ce găzduiește conferințe, concerte, piese de teatru etc. Cel mai mare candelabru din clădire se află în această sală, fiind realizat din cristal de Mediaș. Ca arhitectură interioară se remarcă elementele stilului cubist, art-deco (scaune) în culori în care predomină ocru-auriu, conferindu-se astfel sălii o anumită intimitate. Covoarele sunt în semicerc, ca și băncile care circumscriu spațiul central. Întreaga încăpere este dominată de imensul candelabru central, cel mai important din întreaga clădire, care cântărește cinci tone.

În Sala Drepturilor Omului există un candelabru monumental din cristal de Mediaş, al doilea ca mărime din clădire, având o greutate de două tone. Covorul prezent în această sală respectă decorul parchetului de stejar colorat în diferite nuanţe precum şi modelul candelabrului. Toate covoarele au fost lucrate la Cisnădie din lână, din piese mici şi apoi asamblate în fiecare sală, corespunzător cu dimensiunea încăperii.

Sala Nicolae Bălcescu Sala are capitelele coloanelor greceşti dorice, din bronz. Marmura roz folosită pentru aceste coloane este de Ruşchiţa, iar candelabrele precum şi aplicele proiectate de arhitecţi sunt executate de artişti plastici la Mediaş. Draperiile din mătase sunt ţesute la Sighişoara, covorul înflorat este ţesut la Cisnădie. În sala Nicolae Bălcescu se găsește singurul material din clădire care nu este românesc şi anume lemnul de mahon.

Sala A.I. Cuza Aceasta este una dintre puţinele săli terminate înainte de anul 1989 şi este una dintre cele mai impozante ale Palatului, cu cea mai mare înălţime (20 m), şi a doua ca suprafaţă. Coloanele din această sală sunt din marmură albă de Ruşchiţa, iar uşile monumentale sculptate cu motive decorative sunt încadrate în rame de marmură şi măşti de radiatoare turnate în alamă, bogat ornamentate. Draperiile din brocart de catifea sunt cusute cu fir de aur. Sala Tache Ionescu Sala nu beneficiază de lumină naturală, aşasadr are 12 candelabre şi 26 de aplice din cristal de Mediaş. Sala Unirii Coloanele din această sală au caneluri în stil românesc, cu capitel corintic şi sunt din marmură albă de Ruşchiţa.

Mare parte din covoarele din interiorul Palatului Parlamentului au fost lucrate la Cisnădie, iar, dat fiind dimensiunile uriașe ale acestora, a fost golit bazinul de înot din Sibiu pentru a putea fi asamblate.

Similare