Florin Busuioc este actor și unul dintre cei mai iubiți oameni de televiziune din România, fiind cunoscut publicului în primul rând datorită rubricii Meteo pe care o prezintă în cadrul Pro TV.

Îndrăgitul prezentator a acceptat să se implice în campania Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – „Eu am reușit. Și tu POȚI!”, împărtășind pentru public experiența sa de renunțare la fumat, precum și beneficiile care au urmat-o. Sfatul lui Busu este simplu: Dacă puteți să țineți sub control acest impuls, nu vă apucați niciodată de fumat!

Povestea dumneavoastră de renunțare la țigări, după ce ați ajuns să fumați 3 pachete pe zi, vreme de 37 ani, dă speranță și altor fumători că este posibil să te lași de fumat. Cum ați reușit să învingeți această dependență de tutun?

Am făcut un infarct. Nu cred că-ți dorești să renunți la fumat în felul acesta. Povestea este că eu nu m-am lăsat de fumat pentru că m-am speriat de atacul de cord, m-am lăsat în spital pentru că pur și simplu n-am simțit nevoia să mai fumez. N-am mai avut nevoie de acest viciu. N-am intrat nici după aceea în stare febrilă, n-am avut vise că fumez, nu mi s-a mai întâmplat să am nevoia aceasta.

Ati apelat ulterior la ajutor de specialitate pentru a vă menține decizia de a nu mai fuma?

Absolut deloc.

Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ati castigat prin renunțarea la fumat?

Faptul că respir mult mai ușor, urc scările mult mai ușor, mai merg și la sală din când în când – ceea ce nu puteam să fac înainte. Beneficiile sunt foarte mari.

Care credeți că ar fi cea mai potrivită abordare din partea medicilor/autorităților, pentru a conștientiza populația cu privire la efectele negative pe care fumatul le are asupra sănătății și pentru a determina un număr cât mai mare de persoane să renunțe la fumat?

Nu știu asta pentru că oricine a încercat să-mi explice mie, personal, că fumatul este nociv, nu a reușit să mă convingă. Eu nu am conștientizat nicio clipă că din cauza aceasta este posibil să am atacul de cord. Cred însă că țigara a fost unul dintre motivele principale din cauza căruia am făcut atacul și nu știu cum trebuie abordată problema asta.

Care este mesajul dumneavoastră penru fumătorii cu ani vechime, care au avut numeroase încercări nereușite de a se elibera de dependența de nicotină și care, poate, și-au pierdut speranța că ceva va mai funcționa și în cazul lor?

Există hipnoză, care te poate scăpa de dependența de fumat. Dacă într-adevăr îți dorești să scapi și nu reușești, pentru că nu ai voință, te poți duce la un hipnotizator.

Ce mesaj ați avea pentru nefumătorii tentați să se apuce, poate la presiunea anturajului sau ca să fie în trend, pentru a nu cădea în capcana nicotinică, ce creează ulterior dependența?

Cea mai mare prostie pe care am făcut-o eu în viața mea este că m-am apucat de fumat, tot așa, din cauza anturajului, că era la modă. Nu vă apucați de fumat. Dacă puteți să țineți sub control acest impuls, nu vă apucați niciodată de fumat. Și dacă faceți un calcul în 37 de ani câți bani am cheltuit eu pe țigări, o să ajungeți să vă cumpărați o casă.

Similare