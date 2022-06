În fiecare an, pe 1 iunie, în România se sărbătorește Ziua Internațională a Copilului, care promovează schimbul reciproc de idei, dorința de a-i face pe copii să înțeleagă acest concept. Ziua Internațională a Copilului trebuie să însemne multe bucurii pentru copii, baloane colorate, jucării, dulciuri, jocuri, prietenii noi, generozitate, dragoste, inocență, puritate.

Patru echipe de fotbal din Sibiu, formate din copii cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani, au organizat în data de 31 mai, cu ocazia celebrării zilei copilului, un campionat de fotbal prin care susțin mișcarea și importanța sportului în viața copiilor. Pe lângă sport și voie bună, copiii au avut parte și de premii, care i-au bucurat pe deplin.

Cupa „1 Iunie” este o competiție de fotbal, desfășurată la nivel local de patru echipe de fotbal. Competiția a avut loc pe 31 mai la terenul sintetic din Valea Aurie. Echipele care au intrat în competiție sunt FC SHARKS Sibiu, Ultimate Eleven, Viitorul Avrig și Interstar Sibiu. Câștigătorii au primit diplome de participare și o cupă onorifică. Au fost înmânate premii pentru Locul I, Locul II, Locul III și patru trofee pentru titlul de „Cel mai tehnic jucător”.

Antrenorul echipei FC SHARKS Sibiu, Adrian Felseghi, împreună cu antrenorul de la Ultimate Eleven, Adrian Voina, am organizat această competiție din fonduri proprii.

„Fiecare copil a fost considerat câștigător, primind câte o medalie, o diplomă și au fost acordate și premii. Locul I a mers la FC Interstar Sibiu, Locul II la Ultimate Eleven și Locul III la FC SHARKS Sibiu. Premiul pentru cel mai bun jucător a mers la Matia Deac de la SHARKS Sibiu. Alți profesorii implicați au fost Daniel Popa, antrenor la Interstars, Florin Stoica de la Viitorul Avrig. Clubul există de 8 ani, dar de doar două luni s-a înființat secția de fotbal. Am organizat acest campionat pentru copii, fiind 1 iunie, am vrut să le facem o bucurie. Am vorbit cu colegul de la Ultimate Eleven, iar eu i-am mai chemat și pe cei de la Interstars și Viitorul Avrig. Copiii care au participat au vârste cuprinse între 5 și 9 ani. Este prima competiție de fotbal organizată de filiala de fotbal a clubului de la înființare. Am făcut asta pentru copii și pentru bucuria lor, este ceva benefic pentru ei, dorim să promovăm sportul în rândul copiilor”, spune Adrian Felseghi, antrenorul echipei FC SHARKS Sibiu.

Antrenorul a ținut să mulțumească părinților pentru sprijinul acordat. La secția de fotbal sunt în prezent 15 copii și se fac în continuare înscrieri.

„Portarul echipei de fotbal FC SHARKS Sibiu este ucrainean, acesta a ajuns în România împreună cu familia sa. Sebastian și frățiorul său, Santiago, care este portarul echipei, s-au integrat foarte bine în echipă și au fost foarte bine primiți de ceilalți copii. Am vorbit cu mama lor și i-am introdus în echipă. Știu română și se se descurcă super. În echipă avem și două fete tot din Ucraina”, spune antrenorul.

Mama copiilor spune că s-a îndrăgostit de Sibiu, motiv pentru care ar vrea să rămână aici. Aceasta consideră Sibiul o oportunitate foarte bună pentru ea și familia ei, deoarece sunt locuri de muncă, școli, grădinițe, iar orașul este foarte curat.

Similare