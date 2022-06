Primarul Ioan Onea a investit, prin proiecte pe fonduri europene, aproximativ 125.000 de euro pentru dotarea cu echipamente IT .

Primarul PSD al comunei Laslea, Ioan Onea, a reușit performanța de a dota toate cele cinci școli din comuna Laslea cu echipamente și dispozitive IT de ultimă generație.

Elevii din Laslea, Mălâncrav, Nou Săsesc, Florești și Roandola urmăresc cursurile pe table interactive inteligente, au tablete și acces gratuit la internet. Dascălii predau lecțiile cu ajutorul laptop-urilor pe care Primăria le-a pus la dispoziția școlilor. Toată investiția a fost posibilă prin accesarea de fonduri europene în valoare de aproape 125.000 de euro. Pe lângă achiziția celor 24 de table școlare electronice, a celor 311 tablete și a celor 31 de laptop-uri, proiectul de digitalizare a cuprins și alte echipamente: routere wireless, camere web videoconferință, sisteme all-in-one.

La festivitatea de inaugurare a noilor echipamente IT din școlile comunei au participat inspectorul școlar general, Marius Novac, și subprefectul județului Sebastian Șebu, care au fost impresionați de condițiile extraordinare de studiu pe care le au copiii din Laslea în școli și grădinițe, condiții rar întâlnite chiar și în municipiul Sibiu.

”Comuna Laslea are cinci sate și fiecare sat are școală și grădiniță. Toate au beneficiat de programe de reabilitare, iar acest ultim proiect de digitalizare este o încununare a eforturilor pe care le-am depus în ultimii ani pentru a oferi condiții decente pentru educația copiilor din comuna noastră. Acest proiect, pe lângă faptul că îmbunătățește activitatea didactică din școlile noastre, este menit a descuraja abandonul școlar, prin atragerea copiilor cu noua tehnologie, dar are și scopul de a-i determina pe părinți să își mențină copiii în școlile de la noi din sat, deoarece aceste școli sunt dotate, acum, cu tot ceea ce este necesar pentru a oferi un act educațional de calitate.

Pe lângă acest proiect de digitalizare, care se referă la achiziția de echipamente IT pentru toate școlile din localitate, proiect realizat pe fonduri europene, am mai reușit să finalizăm și alte proiecte în acești ani de pandemie, cum ar fi dotarea unităților de învățământ din comună cu echipamente de protecție sanitară (proiect în valoare de 440 de mii de lei), proiect realizat tot din fonduri europene.

Proiectul de reabilitare a instituțiilor de învățământ a fost realizat datorită efortului nostru susținut de a obține fonduri guvernamentale, pe PNDL, pe OUG 28. La Mălâncrav am reușit chiar construirea unei școli noi, cu finanțare de la Banca Mondială. Acum ne mândrim cu școlile din comuna noastră”, explică Ioan Onea, primarul comunei Laslea.

”Nu este pentru prima data când răspund invitației domnului primar Onea de a vizita școlile din Laslea. Am venit întotdeauna cu plăcere și de fiecare dată am găsit un pas înainte făcut pentru dotarea și modernizarea acestor școli. Domnul primar este un om care înțelege rostul și rolul școlii în viața unei comunități, înțelege cât de importantă este educația pentru o comunitate și tocmai de aceea face aceste eforturi de a moderniza și a dota școlile din comuna pe care o conduce. Copiii au doar de câștigat din eforturile conjugate depuse de administrația locală, de profesori și de conducerea instituțiilor de învățământ. Toate aduc plus-valoare actului educațional oferit copiilor din Laslea. Acest proiect de digitalizare este binevenit deoarece îi pregătește pe copii pentru meseriile de viitor. Și nu doar copiii beneficiază de aceste mijloace moderne de educație, ci și dascălii, care, astfel, țin pasul cu ritmul accelerat al schimbărilor din societatea contemporană”, apreciază profesorul Marius Emilian Novac, inspectorul școlar general al județului Sibiu.

”Domnul primar este un om energic, un om plin de dorința de a face lucruri bune pentru comunitatea sa. Îl felicit pentru implementarea acestui proiect, ai cărui beneficiari sunt, în primul rând, copiii, care reprezintă viitorul. Generația tânără educată garantează un viitor mai sigur”, spune Sebastian Șebu, subprefect al Județului Sibiu.

”Sunt foarte mândru de primarul nostru Ioan Onea! Ambiția sa de a moderniza școlile din comună pentru a le oferi copiilor cele mai moderne echipamente IT este de admirat. Îl felicit pentru că a accesat, de-a lungul anilor, fonduri europene și guvernamentale pe proiecte pentru a căror finanțare ar fi fost necesar bugetul Primăriei pe minim 50 de ani. Împreună cu echipa pe care o conduce, a avut inteligența de a aduce bani pentru modernizarea comunei. Domnul Onea este un om bătăios, pe care nu poți să te superi niciodată pentru că se luptă întotdeauna pentru oameni și pentru comuna sa.

Cel mai frumos cadou pentru copii este să le oferi un sistem performant de învățământ, astfel încât aceștia să aibă o șansă reală la educație”, a declarat deputatul Bogdan Trif, președintele Organizației Județene PSD Sibiu.

