Cea mai veche ambulanță funcțională a Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu a făcut ocolul Pământului de 16 ori. Asta în numărul de kilometri înregistrați la bord. Dar, încă funcționează bine, cu micile probleme date de uzura excesivă. Unul din șoferii mașinii spune că se conduce chiar ușor, iar motorul nu a pus niciodată probleme.

Parcul auto al SAJ SIBIU are 50 de ambulanțe. Una dintre ele, cea mai veche, are la bord 648.272 de kilometri. Aceasta însă se află în procedură de casare. Este un Mercedes Sprinter din 2001.

Ceva mai sprintenă este o ”colegă” ce acum îi ia locul drept cea mai veche ambulanță. Deservește baza SAJ din Mediaș și este un Mercedes Vito din 2008. De atunci până acum a adunat la bord 643.983 de kilometri, adică ocolul Pământului de 16 ori. are o capacitate cilindrică de 2.148 cm3, iar puterea motorului este de 110 kW, cu o greutate de 2.940 kg. Este o mașină veche, care va aduna și mai mulți kilometri, pentru că parcurge o medie zilnică de 126 de kilometri. Este puțin în comparație cu alte ambulanțe, dar asta pentru că este de rezervă.

”Este o mașină veche, din această cauză este una de rezervă. O folosim cam o tură de 12 ore pe lună și în rest dacă se strică alte mașini. Dar, chiar și așa, este întreținută, schimbate anvelopele, are toată aparatura necesară pe ea. Dar, pentru că este veche și are atât de muți kilometri, se vede uzura și la interior și la exterior. Se conduce ușor, în schimb. O mașină se conduce greu dacă nu e întreținută și pusă la punct, ceea ce aici nu este cazul. Cu motorul nu au fost probleme niciodată, la direcție s-a mai schimbat câte ceva, dar de câte ori s-au făcut reparații s-au pus piese noi și e ok. Dar, kilometri mulți se simt, e adevărat”, spune Claudiu Hirceaga, unul dintre ambulanțierii care o c0onduce.

Un Polo, cea mai plimbată mașină a Poliției

Polițiștii sibieni au și ei în dotare o veterană. Este vorba despre un Polo care este folosit de Biroul Rutier al Poliției Tălmaciu. Acesta a fost fabricat în 2005 și acum are la bord 380.000 de kilometri. Motorul este destul de mic, de 1200 cm3.

Mașinile IPJ-ului sunt folosite până când costurile reparațiilor le depășesc pe cele pentru achiziționarea unui autoturism nou. Atunci mașinile sunt casate, iar altele le iau locul.

SMURD-ul de 300.000 de kilometri

Alte automobile care parcurg zilnic mulți kilometri sunt cele din dotarea ISU Sibiu. Una dintre autospecialele SMURD, un Mercedes Vito tip 639/4/vito 115 CDI, are la bord 291.283 kilometri. I-a adunat din 2007, anul fabricației. Și se vor mai tot aduna, pentru că, pentru a salva viețile oamenilor parcurge zilnic între 250 și 300 de kilometri. Autospeciala are 2148 cm3, putere maximă 110 kw.

Autospeciala de stingere, un Iveco Magirus T2L/TLF22, varianta 50-5/TRAKKER, folosită de pompieri, are cei mai mulți kilometri parcurși dintre mașinile de tipul său din dotarea ISU Sibiu, adică 45.868. Are în schimb o capacitate cilindrică impresionantă- 12.882 cm3, putere maximă 324 kw, și asta pentru că este nevoie de putere pentru a transporta miile de litri de apă. Zilnic autospeciala parcurge între 50 și 100 de kilometri.

