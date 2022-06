Copiii ucraineni, care s-au stabilit împreună cu părinții lor la Sibiu, au primit ajutor din partea comunității sibieni chiar de 1 iunie, de Ziua Copilului. Micuții au primit pachete cu dulciuri și alimente cumpărate cu banii strânși în competiția caritabilă de fotbal organizată de USR Sibiu.

În urmă cu o lună, șase echipe de fotbal s-au întâlnit într-o competiție caritabilă în urma căreia s-au strâns aproape 2.000 de lei. Cu acești bani, s-au putut cumpăra daruri care au fost oferite de Ziua Copilului micuților ucraineni stabiliți în Sibiu.

„Știind că ajutorul pe care comunitatea va trebui să îl ofere vecinilor ucrainieni va fi unul pe termen lung, am prevăzut atunci acești bani pentru o ocazie specială. Am profitat așadar de ziua de 1 iunie pentru a bucura o parte din copiii ucraineni ce se află în județul nostru. Am reușit să facem peste 100 de pachete cu alimente de bază și sperăm să fie de un real folos pentru ei și familiile lor”, a declarat Eugen Ceapă unul dintre organizatorii acțiunii.

În această vară USR pregătește o serie de acțiuni care să se concretizeze în suport pentru refugiații din Ucraina. „Ziua copilului a fost un prilej de a pune viitorul nostru în prim plan, viitor reprezentat de toți copiii care in aceste zile cer PACE”, spun reprezentanții USR Sibiu.

Similare