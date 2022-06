De curând, europarlamentarul USR Nicu Ştefănuţă a anunțat că intenționează să candideze la funcția de primar al municipiului Sibiu la viitoarele alegeri. Acesta a explicat, la „Podcastu’ lui Pope”, care au fost motivele care au condus la această decizie.

„Sibiul merită mai mult”, spune Nicu Ștefănuță, la o lună după ce și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de primar la alegerile viitoare. Acesta a precizat la podcast că, în prezent, orașul de pe Cibin se află la coadă în topul orașelor din Europa. Municipiul are nevoie și merită să fie în topuri europene, merită spitale, școli dotate și investiții.

„Intenția (n.red: de a candida la primărie) este onestă, iar pentru mine e ușor de explicat de ce. Consider că acest oraș merită mult mai mult, merită mult mai multă energie, mult mai mult dinamism, merită să fie în primele cinci orașe din România în dezvoltarea sa economică. Merită să fie în topuri europene, căci acum nu este, este undeva la coadă. Este undeva în mediu în România și undeva la coadă în Europa și nu este ok deloc. Sibiul merită mult mai mult. Merită să atragă fonduri europene, merită să crească, să atragă business-uri europene, să atragă investiții, merită să fie mai verde, să aibă tineri mai mulți care rămân aici, merită să aibă școli mai bine dotate, merită să aibă un spital ca lumea, că în momentul acesta avem doar o randare frumoasă și vom vedea dacă la următoarele alegeri nu vom avea decât o randare. Dar merită mult mai mult Sibiul și nu zic că eu, vezi Doamne, aș fi un erou care ar putea aduce așa ceva. Dar am considerat că este momentul să îmi arăt intenția de a candida, să-mi conving colegii în primul rând, că nu pot așa de capul meu să zic că mă autopropun. Am deschis o cale și nu aveam de gând să spun <<nu, nu mă interesează>>. Nu aveam de gând să spun nici că o să consider sau o să analizez. Vreau acest lucru, mă interesează, mă interesează să las ceva în urmă, mă interesează să pun experiența asta pe care am luat-o la Bruxelles și am făcut multe lucruri faine și să o pun în bătaie. Dar mai ales mă interesează să-i aduc pe alții alături de mine, că niciun om, oricât de bun ar fi, nu poate face treabă într-un sistem sau într-o comunitate, care are conexiunile ei (…) mă interesează mai ales să fac parte dintr-un val. Dacă creăm acest val de schimbare în Sibiu, de îmbunătățire, deja cred că este un câștig foarte mare pentru Sibiu.

