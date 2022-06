Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a fost invitat la „Podcastu’ lui Pope” unde a vorbit deschis despre viața de europarlamentar, despre momentele cheie din copliărie care l-au făcut omul care este astăzi, dar și despre lucrurile care diferențiază Sibiul de alte colțuri ale lumii. Nicu Ștefănuță a dezvăluit că și-ar dori să se întoarcă cândva acasă, fiindcă Sibiul este un oraș unde se poate trăi bine. Totuși, sunt lucruri care trebuie să se schimbe pentru ca motoarele „să turuie” ca în alte orașe ardelenești ceva mai „energice”, cum sunt Cluj-Napoca, Brașov sau Oradea.

Sibiul reprezintă pentru Nicu Ștefănuță acasă. De mulți ani este plecat de aici, însă reprezintă județul și în afara granițelor, căci este europarlamentar. Oriunde l-a purtat viața, fie că era la studii sau la muncă, a spus mereu cu mândrie că este sibian. Tocmai de aceea, cândva și-ar dori să se întoarcă aici, în locul unde a copilărit.

„Sunt un sibian. M-am născut în Rășinari, cunosc drumul ăla pe de rost. Am rămas un sibian toată viața mea. Un sibian internațional. Am fost în lume în multe locuri. M-au dus studiile acolo, m-a dus munca, dar oricând, oriunde eram, am rămas sibian. Și când zic sibian mă gândesc la niște principii, la niște valori. Sibiul este un oraș foarte modern, european, dar este și conservator în același timp. Cumva, valorile acestea se îmbină și în mine. Îmi place muzica populară foarte mult, mă duc la biserică, iar în același timp sunt un om modern, european, cu valori care s-au lipit de mine din lume, de unde am fost. Așa mă descriu: un sibian european”, a declarat Nicu Ștefănuță la „Podcastu’ lui Pope.

Din punctul lui de vedere, Sibiul este un oraș unde se poate trăi bine. Dar, cu toate acestea, nu mai are dinamismul de altădată. Cu puțin efort poate, Sibiul ar putea concura cu alte orașe ardelenești pline de energie. „Este un oraș în care se poate trăi bine, dar care poate nu mai are dinamismul de altădată. Poate e și un pic rămas mai lent, iar când zic asta, îl compar cu alte orașe ardelenești care au altă energie, turuie alte motoare când mă uit la Brașov, Cluj, Oradea”, a mai spus acesta.

