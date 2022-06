Nicu Ștefănuță spune că, atunci când a intrat în politică, a avut susținere din partea celor apropiați. Oamenii din jurul lui își doreau ca cei care îi reprezintă să schimbe dinamica din orașul de pe Cibin. Și asta încearcă să facă acum sibianul.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a fost invitat la „Podcastu’ lui Pope” unde a vorbit despre viața de parlamentar și despre resposabilitățile care au venit odată cu această funcție. Își dorește să schimbe dinamica din oraș și, mai mult, vrea să facă lucruri importante pentru Sibiu.

„Am avut reacții foarte frumoase (n.red.: din partea prietenilor când am intrat în politică). Mulți au venit și m-au zis <<da, domne, avem nevoie de altă dinamică aici, în oraș>>. Eu mai am doi ani de europarlamentar și bineînțeles că o să fac în continuare lucruri pentru Sibiu ca europarlamentar pentru că nu am garantat că voi fi candidat sau că oamenii mă vor alege. Nu este o garanție. Tot ce este garantat este că pot face astăzi lucruri pentru Sibiu și le voi face cu plăcere”, a spus Ștefănuță la podcast.

