Anul acesta împărțirea banilor pentru proiectele de pe Agenda Culturală a municipiului Sibiu a venit cu surprize. Deși au obținut peste 60 de puncte, necesare pentru a fi eligibile, multe proiecte nu au primit finanțare. Sau altele, de notorietate, au primit prea puțini bani pentru a mai putea fi organizate. Astfel că organizatorii au avut de luat decizii importante.

Anul acesta 96 de proiecte au primit peste 60 de puncte, asta înseamnă că sunt eligibile pentru finanțare pe Agenda Culturală a municipiului Sibiu. Doar că la împărțirea banilor, aceștia au ajuns doar la 86 de proiecte. Acestea au primit finanțare nerambursabilă, dar niciunul atât cât s-a solicitat.

VEZI FESTIVALURILE CARE SE VOR ORGANIZA ANUL ACESTA LA SIBIU

Obor Fest, anulat

Obor Fest este cel care are cel mai mult de pierdut din această ”afacere”. Deși a primit finanțare de 50.000 de lei din cei 178.00 ceruți, evenimentul nu se va ține în acest an. ”Costurile au crescut foarte mult, de la curent, la orice altceva. A scăzut finanțarea, așa că anul acesta trebuie să renunțăm la Obor Fest. Anul trecut finanțarea a fost un pic mai mare, dar costurile erau mai mici. Acum, cu acești bani nu ne putem descurca. Pentru anul viitor vom încerca să găsim sponsorizări. Pentru ediția din anul acesta a fost mai greu, pentru că acestea se obțin prin octombrie, noiembrie. Iar anul trecut restricțiile erau drastice și s-au relaxat prea târziu pentru a mai obține bani. Dar vom încerca asta pentru anul viitor”, spune Tibi Marian, organizatorul Obor Fest.

ARTmania, două evenimente fără finanțare

ARTmania este un eveniment de marcă ce se regăsește cu finanțare zero pe lista Agendei Culturale. Dar nu pentru că nu i-sau acordat bani, ci pentru că este o strategie de a ocupa Piața Mare. ”Noi nu avem finanțare de ani buni de la Primărie, pentru că avem bilete și așa ne dorim să rămână. Dar, trebuie să ne regăsim pe Agenda Culturală pentru că evenimentele de pe Agendă au prioritate la ocuparea domeniului public. Așa că suntem pe agendă, dar prin natura parteneriatului cu Primăria Sibiu, nu am solicitat și nu am primit finanțare. Pentru a rezolva această problemă a spațiului suntem în discuții cu Primăria pentru încheierea unui protocol pe termen lung, prin care să ne fie asigurată Piața Mare în fiecare an, la aceeași dată”, spune Codruța Vulcu, director ARTmania.

Festivalul se va ține, așadar, între 22- 24 iulie, în Piața Mare.

Citește: Lista cu banii alocați proiectelor de pe Agenda Culturală a Sibiului – Junii Sibiului, Sibiu Music Fest și CNM Astra primesc finanțările cele mai mari

Dar, organizatorii acestuia au cerut totuși finanțare pentru alte două evenimente: Rockwatch și Festival City: East European Music Conference 2022. Pentru niciunul nu s-a primit finanțare. ”Rockwatch se va ține, dar în cadrul festivalului ARTmania. În ceea ce privește conferința EEMC însă, am avut parte de o surpriză. Principalele teme de discuție propuse a fi abordate în cadrul evenimentului ar fi fost legate de organizarea evenimentelor pe stadioane, și în mod particular stadionul din Sibiu. Invitații propuși în cadrul proiectului sunt specialiști europeni cu o expertiză impresionantă care ne-ar fi învățat despre proceduri de health and safety la aceste evenimente, toate în contextul stadionului care va fi finalizat aici și pe care îl așteptăm de 15 ani. ”, spune Codruța Vulcu directorul Festivalului ARTmania.

Romii caută sponsorizări

Romii sibieni au avut trei proiecte depuse pe Agenda Culturală. zilele culturii romilor, ediția a XX-a, a primit 25.000 de lei finanțare din cei 66.508 solicitați. În schimb, a VI-a ediție a Festivalului Gastronomic al romilor are finanțare zero, la fel și Festivalul Gipsy Muzic, Fashion & Dance Romano, care s-ar fi organizat a doua oară.

Dorin Cioabă spune că nu înțelege de ce nu s-au primit banii, mai ales că Festivalul Gastronomic a beneficiat mereu de aceasta. ”Nu știu cum se împart banii. Toate proiectele au avut peste 60 de puncte, deci se încadrează să primească bani. Nu știu de ce nu am primit, că cel gastronomic s-a mai organizat și am primit mereu. Acum să vedem cum facem, căutăm sponsorizări, contribuție proprie. Vrem să le ținem, dar să vedem cu ce bani. Sau poate renunțăm să fie trei zile și le reducem la o zi, acum căutăm soluții”, spune autointitulatul rege al romilor.

Pentru cele 86 de proiecte finanțate prin Agenda Culturală, municipiul Sibiu a alocat 6,998,000 de lei, fonduri nerambursabile.

Similare